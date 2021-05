Drömmar och vad de betyder

Jag sover i regel rejält tungt. När aktivitetsklockan spårar min sömn brukar delen "orörlig" dominera graferna. Men jag drömmer också en hel del, ofta där på morgonkvisten när man kanske vaknar lite för tidigt och kan somna om en stund. En del drömmar är så flummiga att man glömmer dem i samma sekund man vaknat men två drömmar är tydligare och återkommande.

"Landet"

En klassisk husdröm där man är på ett välbekant ställe (i detta fall vårt landställe) men det är inte alls som vanligt. Istället för ett litet torp är det här mer av en villa och det finns framförallt flera källarvåningar där en av dem tidigare varit någon form av butik av loppisstuk. Det är dammigt, massa gamla prylar och jag får alltid en känsla av att jag borde röja upp där. Göra i ordning och fixa. Ibland finns det lite mer kusliga inslag här, som det kan göra i gamla hus (tack Resident Evil), men den dominerande känslan är just "det där borde jag göra".

Tolkning: En manifestation av surdegar som ligger och jäser, antingen privat eller arbetsmässigt.

"Flygstarten"

Jag ska på ett långflyg, ibland oklart vart men ganska ofta "hem". Jag har glömt att checka in tidigt och får därför en av skitplatserna längst bak i planet. Nu inatt blev det bråk om filtarna och allmän kaosig stämning bland "de billiga platserna". Just dessa detaljer är inte återkommande utan mer planets oförmåga att lyfta. Antingen kommer vi aldrig från marken alls, eller så lyfter vi lite och måste sedan nödlanda strax därefter. Det blir aldrig dramatiskt utan bara händer. Det finns heller ingen rädsla i detta, jag är inte flygrädd, utan mest bara en "kom igen, hur svårt ska det vara"-känsla. Ofta startar vi från en bana som ligger lite off, med lång tagning som ibland går via tunnlar där jag ibland tänker "hur får vingarna plats?"

Tolkning: Den här är lite svårare, inte läst om den i andra drömsammanhang. Det finns ju en frustration här, förmodligen mot något som jag vill ska ske snabbare men som ligger lite utanför min kontroll.