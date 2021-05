Band/musiker du hade velat se live som inte finns längre

Vilka band eller artister skulle du drömma om att få uppleva live? Men som inte finns längre?

Mina är:

The Doors

Canned Heat (De "finns" fortfarande men varför se ett band där alla originalmedlemmar är döda? I alla fall sångarna)

Nirvana

Joy Division (Har inte fastnat för New Order, men vet att de kör Joy Divison ibland)

The Whitest boy alive (De gick under radarn för mig hela 00-talet, hoppas att de dammar av sina instrument en dag, de släppte ny singel förra året i alla fall så de "finns" tydligen)