STAR CITIZEN konto till salu!

God Morgon allesamman,

Jag har beslutat för att ge upp mitt äventyr i Star Citizen och säljer därmed mitt spelkonto som inkluderar 4 skepp inkl Startpaketet. Jag har haft mycket glädje i Star Citizen och spelat det nu i några år, men nu är tiderna som dom är och pengar till mer väsentliga saker är viktigare därav skälet till försäljning.

Startpaket: Titan Avenger (3 mån försäkring) VÄRDE: 70USD

Skepp 1: C8X Pisces Expedition (Lifetime försäkring) VÄRDE: 45USD

Skepp 2: Reclaimer (Lifetime försäkring) VÄRDE: 400USD

Skepp 3: Carrack + C8X Pisces + RSI URSA ROVER (120 mån försäkring) VÄRDE: 600USD

Totala värdet av detta spelkonto: 1,115USD = 9444KR

Jag säljer hela kontot för: 9000kr

("Försäkringarna" börjar gälla när spelet går LIVE och släpps officiellt.)

Utöver skeppen så medföljer diverse goodies i form av

1: Reclaimer Best in Show Livery Upgrade SKIN

2: DRAKE CATERPILLAR STATUE

3: STAR CITIZEN BIRTHDAY GOODIES PACK (Lamont Undersuit, Odyssey II Helmet OBSIDIAN, PICO THE PENGUIN PARTY GREEN ANIMAL, ARCLIGHT "GLIMMER" ENERGY PISTOL"

4: 300M Commemorative S-38 'One Empire' Pistol

5: 2950 BIS ANVIL CARRACK GEAR PACK

6: 2950 BIS CARRACK HELMET

Om du finner detta tilltalande så skicka mig ett PM för mer information och bildbevis.

Pengar transaktion kan antingen göras via SWISH eller att du sätter in pengarna på mitt bankkonto, därefter registrerar jag kontot på din email adress och ett tillfälligt lösenord skapas så du kan logga in, där du sen är ägare till kontot.

Du som potentiell köpare - köpare är hjärtligt välkommen att kontakta mig med ett PM

Mvh Kintobe