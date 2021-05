CS #18 Resan mot CS:GO Majoren i Stockholm börjar nu

Inledning

Den 4de november 2021 när åtta lag äntrar Ericsson Globe Arena för att påbörja 2021 års CS:GO Majorslutspel kommer det vara 788 dagar sedan Astralis stod på scen i Berlin i Mercedes-Benz Arena och lyfte bucklan från den senaste CS:GO majoren. Majoren som skulle varit i Rio förra året i maj blev flyttad till november förra året för att sedan bli helt inställd, p.g.a. pandemin och det gör att vi kommer ha mer än två år mellan två Majors. Vanligtvis är det två majors per år, så som kompensation har Valve gått in och dubblat prispoolen, så det är två miljoner dollar på spel som är den högsta prispoolen någonsin för en CS:GO turnering.

Varför är allt det här viktigt just idag då kan man fråga sig? Novembermörkret känns ju fortfarande väldigt långt borta och vårsolen har precis börja sprida ut sina vingar över vårat avlånga land, men faktum är att imorgon 10 maj börjar resan för den europeiska lagen att ta sig till den här prestigefyllda turneringen. Det är då dags för det första av tre kval som kommer fastställa de 24 lagen som kommer åka till Stockholm och spela den största CS:GO turneringen på över två år. Jag tyckte då det passade lämpligt att gå igenom lite förutsättningar och förklaringar varför det är så viktigt att spela just Majors.

Stickers och prestige

Att spela en Major är mer än att vara med i den enda Valvesponsrade turneringen i spelschemat samt tävla om de högsta prissummorna inom CS:GO. Det ger även organisationerna en rejäl ekonomisk skjuts i samband med speciella turneringsstickers som släpps till försäljning i spelet endast i samband med Majorturneringar, samt även pengar från ”viewer pass” som ger oss spelare chansen att vara med och chansa på vilka lag som ska vinna matcher och på så sätt vinna åtråvärda in-game föremål att visa upp för övriga vi spelar med/mot.

Den som är ny kanske frågar sig vad en sticker är för något, och det är en bra fråga. En sticker är ett digitalt klistermärke som sätts på ditt vapen i spelet för att ge det en unik look. De som vill köper en ”stickerspåse” för 0,85€ och i den ligger det en slumpmässig sticker från ett lag. Stickern kan vara av tre olika kvalitéer, där guld är den mest åtråvärda och såklart mest sällsynta. Förtjänsten från dessa stickers delas 50/50 mellan Valve och organisationerna. Från den senaste omgången stickers som släppts har jag hört att de större organisationerna fått in mer än två miljoner dollar. Om de två miljoner dollarna innefattar den delen som går till spelarna eller ej låter jag vara osagt.

Det är dock inte bara monetära skäl som gör att en Valve Major är en åtråvärd turnering att delta i, det är även prestigen i själva turneringen. Majors har en lång historia och många historiska CS:GO ögonblick har utspelat sig i just Majors, varav de mest ikoniska har blivit förevigade av Valve genom graffitis på själva banan där det utspelade sig.

Video från "theScore esports" om ikoniska CS:GO moment

Vidare är en Major den enda turneringen du inte kan bli inbjuden till, utan laget måste ta sig igenom en kvalificeringsprocess. Tidigare år har slutspelslagen från Majoren innan var automatiskt kvalificerade men det är ändrat nu. Faktum är att det hålls öppna kval för vilka lag som helst, så teoretiskt kan du ta fyra kompisar och anmäla ditt lag till alla kval och till sist gå hela vägen till den stora scenen. Fullständigt orimligt såklart, men möjligheten finns till skillnad från alla andra turneringar där de populäraste och bästa lagen blir inbjudna till huvudturneringen och sedan spelas ett stängt kval för att få med några ”bubblare”.

RMR-systemet

Nu när vi skrapat lite på ytan till vad en Major är, vad stickers är, varför det är viktigt att spela Majors så kan vi gå vidare och se över själva kvalificeringssystemet. Valve justerar lite då och då på format och kvalificeringssystem, och det systemet vi ser nu har vi inte haft förut. Valve har döpt systemet till ”Regional Major Rankings” och förkortas till RMR. I korthet går det ut på att det spelas tre kval och beroende på hur det går i kvalen får lagen olika mycket poäng, men om lagen skulle byta spelare mellan kvalturneringar blir det poängavdrag. När sedan tre kval är spelade går de lag som har högst totalpoäng vidare till Majoren.

När vi nu står inför första kvalet ser vi snabbt att lagen inte börjar på noll. Det här har att göra med den inställda Majoren, där en lång kvalificeringsprocess spelades innan Majoren blev inställd. De lag som presterade bäst i kvalen förra året har fått en liten startboost i poängräkningen.

RMR-resultat från 2020

RMR-ställning inför kval 1

När lagen kvalificerar sig för Majoren kan de komma in som ”legend”, ”challanger” eller ”contender” beroende på var de slutar i tabellen.

Legend: Topp 8 i kvalen över alla regioner. Går rakt in i gruppspelet till Majoren, där vi kommer ha 16 lag.

Challanger: plats 9-16 i kvalen över alla regioner. Går in seedade i kvalet mot gruppspelet i Majoren.

Contender: Plats 17-24 i kvalen över alla regioner. Går in oseedade i kvalet mot gruppspelet i Majoren.

För europeisk del slåss lagen om totalt elva platser, fördelat på tre legends, sex challangers och två contenders. Alla 24 lag som lyckas kvalificera sig kommer att få stickers i spelet och därmed många sköna slantar in i organisationens kassa. Bonusen för legends är att de är garanterade minst prispengarna för 16de plats, vilket var $8 750 förra Majoren så rimligtvis borde det vara dubbelt upp nu eftersom prispoolen är dubblad.

För mer information om RMR-systemet, se länk till CS:GO devs blogg.

För att få vara en RMR-turnering ansöker organisatörerna till Valve som sedan väljer ut de som de tycker är lämpliga att hålla i en kvalturnering. Än så länge är det oklart när turnering två och tre kommer spelas och vem som kommer anordna dem.

RMR-turnering 1

Den första kvalturneringen anordnas av B-site och går under deras varumärke ”Flashpoint 3”. Turneringen kommer spelas online och består av 16 lag som förutom poäng i kampen på en Majoroplats även slåss om $50 000.

Formatet är ett slutspelsträd med dubbeleliminering, vilket betyder ett upper bracket och ett lower bracket och även placeringsmatcher för alla platser från tolv och uppåt. Alla matcher som spelas är bo3.

Med tanke på att det är utslagsmatcher nästan direkt är det av största vikt att ”hit the ground running” så att säga och prestera direkt. Två dåliga matcher sen är det tack och god natt.

Turneringen börjar 10 maj och kommer hålla på till 30 maj, med i princip två matcher om dagen plus ett par vilodagar.

Formatet: Liquidpedia eller HLTV.org

Spelschema: HLTV.org

De svenska lagen som deltar

I den här första kvalturneringen har vi två svenska lag med, Ninjas in Pyjamas och Fnatic. Dignitas föll tyvärr på målsnöret i det sista öppna kvalet. Våra svenska lag går däremot in med helt olika förutsättningar.

Ninjas in Pyjamas

2021-04-23 slog bomben i CS:GO världen ner. Den danske stjärnspelaren Nicolai ”dev1ce” Reetdz även kallad Mr Consistent eller de lite mer obskyra ”Tom Cruise” eller ”Mr Counter-Strike”. Kalla honom vad man vill, oavsett så är det ingen tvekan om att den här trejden från Astralis till NiP var den mest uppseendeväckande och oväntade trejden i CS:GOs historia.

Extrainsatt HLTV confirmed som sändes en timme efter trejden blev officiell. 86 minuter långt.

Ninjorna har varit på en svagt uppåtgående trend och finner sig själva på plats 13 på HLTVs ranking. Laget har gradvis förbättrat och utvecklat sitt spel senaste året och med dev1ce som AWP-spelare är förväntningarna på organisationen skyhöga inför turneringen. NiP har under lång tid saknat en kompetent spelare med AWP, som kan skapa utrymme på kartan åt sina medspelare samt öppna rundor ur låsta situationer - och det är precis det som dev1ce förväntas tillföra. Med tanke på lottningen och stjärnsigneringen skulle jag säga att allt annat än topp 4 är ett misslyckande.

Risken, som jag ser det, är att eftersom NiP kommer ha allas ögon på sig kan pressen att prestera bli för stor och spelet låser sig alternativt är spelarna övertaggade på att bevisa att de nu är redo att ta klivet upp till topp fem i världen. Små misstag, blir till stora som leder till tidigt uttåg och därifrån börjar en nedåtgående spiral. Det är däremot ett extremfall som jag verkligen hoppas vi undviker och jag har stort förtroende för coachen Björn ”THREAT” Pers att han kan hålla koll på ungdomarna.

Laget har ännu inte spelat någon officiell match med devi1ce utan premiären blir 14de maj mot det polska kvallaget Anonymo.´

Fnatic

”There is something rotten in the state of denmark” är ett känt citat från Hamlet och det passar bra in på hur Fnatic är som lag just nu. Fnatic, som har en lång historia och vunnit många Majors, är inne i en rejäl neråtgående spiral. Rankingmässigt infinner sig Fnatic på den sämsta placeringen sedan september 2019, nämligen plats 26 - vilket är katastrofalt dåligt för ett lag som satsar på att kontinuerligt ligga topp fem.

Att organisationen har underpresterat en längre tid har inte undgått ledningen som gjort en del förändringar under 2021. I januari fick Robin ”Flusha” Rönnqvist lämna organisationen och in kom den unge Jack ”Jackinho” Ström Mattsson. När resultaten fortfarande var en besvikelse gjordes rollförändringar inom laget och vi ser numera Jackinho som AWP-spelare i stället för Jesper ”JW” Wecksell.

Ytterligare en ny spelare signades i slutet på april, Peppe ”peppzor” Borak. Hans roll är däremot än så länge oklar och han kommer inte spela den här turneringen, och med tanke på att lagen får böta poäng för att byta spelare ska det nog till en rejäl tågkrasch för att han ska få chansen i kommande RMR-turneringar eller Majoren.

Det finns självklart en uppsida att se också. Fnatic har en historia av att vara som bäst när det gäller och laget har sett marginellt bättre ut på senare tid sedan Jackinho tog över AWP-rollen, men rejäla bottennapp blandas fortfarande med bra noteringar och det gäller att få alla spelare att prestera på den höga nivån som alla vet finns inom Fnatic. Kan de hitta tillbaka till formen laget hade i slutet av januari kan vi se Fnatic gå långt, men annars är risken stor för ett tidigt uttåg.

Första matchen är mot Mousesports den 11te maj och är ett returmöte från en månad sedan, där vann Mousesports med 2-1.

Lag att hålla koll på

Det är ett stjärnspäckat europeiskt kval som vi har framför oss och jag tänkte lite snabbt nämna några av lagen som kan vara bra att hålla ett getöga på under turneringens gång.

Heroic: Den danska femman som har gjort det omöjliga, nämligen blivit ansedda som det bästa danska laget före självaste Astralis. Laget vann nyligen en stentuff ESL Pro League 13 på den häftigaste clutchen i CS:GOs historia. Trenden pekar spikrakt uppåt för Heroic som är nummer 2 på HLTVs ranking och får ses som favorit att ta hem hela turneringen

Astralis: Hur ska den danska femma ersätta devi1ce? Laget har spelat ett par officiella matcher sedan devi1ce lämnade, formen har varit varierande och för första gången på flera år är Astralis inte laget med stort L som man ska slå för att vinna turneringen. Kan de på något sätt utnyttja att de kommer inte kommer in som favorit och kommer vara relativt nederlagstippade? Kanske.

Vitality: Laget med världens bästa spelare, ZywOo, kan ej underskattas. Är han på spelhumör är inget motstånd för svårt, men samtidigt så har laget en tendens att falla ur matcherna om inte ZywOo presterar på topp. Vitality har nyligen adderat en ny spelare, Kyojin, och vi får se hur bra det går nu när han fått spela in sig några matcher från förra veckans Dreamhack Masters.

Complexity: Det amerikanska laget som har baserat sig i Europa under pandemin för att kunna tävla på den högsta nivån. Anförda av dansken BlameF har de under året blandat och gett, men med en hög högsta nivå kan de gå långt om spelet sitter. Börjar hitta fotfäste igen efter att de tappade den 16 årige oBo i september förra året.

G2 esports: I slutet på förra året värvade den franska organisationen in stjärnspelaren Nikola ”NiKo” Kovac i en uppmärksammad affär. Resultaten kom dock inte och ytterligare en förändring gjordes för två månader sedan när KennyS byttes ut mot AmaNEk. Sedan dess har laget sakta men säkert klättrat uppåt och kusinerna NiKo och HuNter- är en duo som inbringar respekt bland motståndarna.

Faze: Karrigan kom tillbaka till FaZe och var tänkt att ta tag i skeppet och leda det in på rätt spår. Än så länge har vi inte sett att det gått enligt plan, men det finns mycket kvalité i laget som består bland annat av både en av Brasiliens bästa spelare, coldzera, och en av USAs bästa spelare, Twistzz. Kan det här vara FaZe turnering?

Övriga lag:

Utöver de här lagen har vi bubblare i den tyska organisationen BIG som man aldrig vet var man har, Mousesports som försöker hitta fotfäste med sin nya IGL dexter, Fun plus Phoenix med en salig blandning spelare som på något sätt brukar kunna skrälla, OG med ENCE före detta IGL Aleksib samt den nya hypeade kazaken flameZ, Hyenas som i princip är gamla North, det polska laget Anonymo med den gamla storspelaren Snax som börjar hitta formen igen, Sprout som är lite av ett farmarlag för de större organisationerna och sedan har vi DBL PONEY som till den här turneringen har lånat in en gammal Majorvinnare, NBK, men tyvärr tror jag inte det räcker så långt för dem i det här sällskapet.

Slutord

Jag är redo att följa våra svenska lag på resan mot scenen i Ericson Globe arena. Framför allt ser jag fram emot att få se vilken påverkan dev1ce kan ha på NiP och om han kan ta dem till en topposition i den här första Majorkvalificeringsturneringen. Jag vill se ett taggat Fnatic och inte det trötta laget jag har bevittnat några gånger på senaste, jag vet ju att grabbarna kan men de måste bevisa det nu.