Är det bara jag som är taggad på Disciples 4? Då jag älskar strategi och turbaserade spel såsom Heroes of Might and Magic så föll jag hårt för Disciples 2. Trean var sådär men ändå helt okej. Men nu är fyran annonserad och de har lovat att fokusera på vad som gjorde Disciples så bra från första början m.m. så tror det kan bli riktigt bra.

Här är teasern: