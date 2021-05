Tankar kring stormakter (historiskt)

För flera år sedan började jag med att skriva om bibeln, inte för att jag är religösa, men jag ville försöka förstå hur troende tänker, samtidigt kunna få svar på många frågetecken som jag haft genom åren.

Det första jag funderade över var hur jag skulle skriva om den, hade redan bestämt mig för att göra om så att guden i denna mytologi och hens änglar skulle vara utomjordingar som kom till jorden. Sen ville jag även lägga till historiska händelser som det finns mer bevis över eller teorier över som hände på denna plats i världen ungefär när bibeln utspelar sig.

Ville samtidigt veva in både judisk, kristen och islamsk mytologi för att kunna få en förståelse över alla dessa tre linjära mytologier.

Hann under denna period endast skriva klart alla fem Moseböckerna, så det blev mest den judiska mytologin jag kom in på men fann ändå mycket intressanta saker i historien som skedde under denna period.

För att förstå Moses liv så var jag först tvungen att ta reda på vilken faraon som det kunde handla om och enligt dem flesta så borde detta utspela sig ungefär när Ramses II var farao.

Ramses II och hans pappa Seti I hade ju varit i trakterna rund Palestina och tagit fångar som det också omnämns i bibeln. Detta var krigsfångar eftersom folket i denna trakt hade gjort uppror mot Egypten som ägde denna plats under den här perioden.

För att få ett stopp på upproret så tog Seti I med sig sin son dit och dem som överlevde blev fångar.

Jag ville sen lära mig mer om Ramses II och hans period vid makten och fick ganska snart reda på oroligheterna mellan stormakterna Egypten och Hettiterna som hade sitt imperium i delar av Turkiet och en stor del av Palestina.

Det var väldigt intressant att läsa hur Ramses II slogs för staden Kasesh som låg i Hettiternas rike, vilket tillvägagångssätt han använde. En strid som höll i sig så länge att det tillslut blev att dem skrev ett fredsavtal för att få stopp på kriget. Ett fredsavtal som idag räknas som världens äldsta. Dock är det oklart vem som egentligen var vinnaren. Både hettiterna och egyptierna tog på sig äran för detta.

Ser man på historien så kan man alltid hitta saker som påminner om saker i vår tid. Som om vissa saker återupprepas med jämna mellanrum. Människor som vill ha makt, stormakter som hamnar i krig med varandra.

Under vår tid, som jag i detta räknar nu och 100 år tillbaka, så har det hänt mycket. Några av dem största oroligheterna har väl varit hur spänt det har varit mellan Sovjet/Ryssland och USA från och till. Man vet inte riktigt vem man kan lita på eller om man ens kan lita på någon.

Det man vet är att båda dessa stormakter är väldigt makt galna. Vill ha mer och mer fast dem har olika metoder för att få det dem vill ha. (Nu talar jag alltså inte om folket utan regeringarna i dessa stormakter)

Mycket fokus nu och i framtiden kommer ligga i om det kommer gå att bosätta sig på mars, och om det blir så att man tillslut kommer göra detta så kommer ju USA vara där och vilja ta så mycket mark det bara går. För det viktigaste är ägandet, att kunna styra på flera ställen. Även Donald Trump var ju inne på det när han ville att USA skulle börja ha militärer även i rymden.

Man får tycka vad man vill om människor eller regeringar men jag själv har ända sedan jag var barn tyckt att man inte ska kunna äga mark.

Detta var något som en indianstam en gång sade men jag tycker att det också är viktigt. Vi människor vill äga för mycket och det tror jag inte är bra i längden.

Skulle jag tala med fel person så skulle den kanske kalla mig för anarkist, visst jag känner anarkister men jag värdesätter nog mina saker för mycket för att jag skulle kunna bli anarkist. Däremot så håller jag med om väldigt mycket som har med anarkismen att göra.

Makt har i mångt och mycket orsakar lidande för många människor. Vi kan ju se på när amerikanska militären sprängt platser där flera oskyldiga dog. Skulle någon annan gjort samma sak så skulle det kallas för terrordåd.

Eller om vi går tillbaka till första och andra världskriget. Tyskarna förklarar krig mot Frankrike, men istället för att ge sig på Frankrike så tar dem sig igenom (vet just nu inte riktigt vilket Benelux land) och dödar en massa oskyldiga.

Nu har ju Tyskland verkligen växt som land sedan dess och med tanke på hur mycket dem har hjälpt invandrare genom åren och mycket annat så är det ett land som jag idag verkligen skulle kunna tänka mig att flytta till.

Ja, vi får väl se hur saker kommer utvecklas i framtiden, man får bara hoppas att man slipper något nytt världskrig på länge och att vi inte får någon ny diktator som Hitler som lyckats lura till sig makten.