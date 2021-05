Xbox Game Pass - Maj 2021 - Part 2

Ytterligare en laddning spel landar på Xbox Game Pass den här månaden, som sig bör. Andra halvan bjuder på haj-RPG med Maneater, tunga fordon i Snowrunner, genitaliesliders i Conan Exiles och lite annat smått o gott. Knockout City (EA Play) och The Wild at Heart kommer direkt på releasedatumet och det är ju alltid trevligt! MechWarrior 5: Mercenaries ansluter också till XGP direkt på Xbox-releasen den 27:e.

Några spel från katalogen (Peggle 2, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, Fuzion Frenzy och Joyride Turbo) får molnfunktioner och kan nu alltså streamas.

Slime Rancher och Secret Neighbor, som redan finns i konsolpasset, hoppar även över till PC.

Ännu en bunt med spel som finns tillgängliga för streaming får stöd för touchkontroller:

Banjo-Tooie, Call of the Sea, Genesis Noir, Narita Boy, Nier Automata, Rain on Your Parade och Two Point Hospital.

Vill ni kolla in vad som kom tidigare i månaden så finns den tråden här: Xbox Game Pass - Maj 2021 - Part 1

Nya titlar:

Snowrunner (18 maj, konsol+PC+cloud)

The Wild at Heart (20 maj, konsol+PC)

The Catch: Carp & Coarse Fishing (21 maj, konsol+PC+cloud)

Knockout City (21 maj, konsol+PC)

Maneater (25 maj, konsol+PC+cloud)

Conan Exiles (27 maj, konsol+cloud)

MechWarrior 5: Mercenaries (27 maj, konsol)

Solasta: Crown of the Magister (27 maj, PC)

SpellForce 3: Soul Harvest (27 maj, PC)

Som vanligt så lämnar några spel tjänsten, för den här gången. Den 31 maj: Assetto Corsa, Broforce, Kingdom Hearts 1,5+2.5, Kingdom Hearts 2.8, Surviving Mars och Void Bastards.

Xbox Game Pass

#xbox-game-pass #xbox #pc #nyhetstips