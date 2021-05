Kan Retron sq, så kan Nintendo.

Men dem vill inte.

Ja, jag ser lite videoklipp just nu på en liten box som heter Retron sq. Det är en liten konsol som spelar Gameboy/Color och Gameboy Advance spel på teven via HDMI.

Den tilltalar mig inte så mycket men som via andra konsoler från Retron så måste man spela från kassetterna och den här sparar även allt på ett micro SD. Så istället för att man sparar på kassetten så sparas det på konsolen, tyvärr kan man inte föra över det som man sparar till sin kassett, men det kanske är både på gott och ont.

Jag tänker inte köpa den men jag gillar ändå det med att det går att spela spelen bara från kassetterna och spara på konsolen, precis som på en Switch. Men detta skulle betyda att Nintendo skulle kunna släppa en ny Gameboy Advance i år med en bunt inbyggda spel men samtidigt ha kvar så att man kan spela sina äldre Gameboy spel via kassett men istället spara på konsolen.

Nintendo skulle säkert kunna släppa en Gameboy Advance för att fira 20 år men jag tror knappast att Nintendo skulle göra som Retron, något som jag kan tycka är synd.

Tänk på dem gamla Pokémon spelen till Gameboy och Color, skulle klockbatteriet ta slut så raderas sparfilen, men skulle det sparas på konsolen så kan man fortsätta spela utan att ens behöva sätta in ett nytt klockbatteri i kassetten.

Detta tycker jag personligen låter mycket bättre men jag tror knappast att det är något Nintendo är intresserad av.

Så man får vara glad att det ändå finns andra företag som gör så att denna möjligheten finns till ens gamla Gameboy spel.