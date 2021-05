Varför kan inte spel få vara ett spel?

... Och så var den där eviga diskussionen. Den där debatten som aldrig verkar ta slut och som fortsätter i all evinnerlighet.

Den om spel är konst eller inte.

Riktigt så djupt vill jag inte gräva idag, men det är fascinerande hur spelbranschen har förändrats under de senaste årtionden. För att vara först och främst en leksak inriktade mot målgruppen barn har spel som media krupit sig upp i åldrarna. Jag tror att många med mig kan känna igen känslan av utanförskap i det här intresset, att vi ofta gick runt själva på skolgårdar och var den där nörden som "sysslade med TV-spel". Så är det inte riktigt idag. Spel är på många sätt och vis allmänt accepterat som ett legitimt fritidsintresse. Ingen tittar snett på en för att en hellre ägnar en ledig söndag åt att lira Slay The Spire.

Men i takt med att spelmediumet har mognat (i brist på bättre ord) har våra förväntningar förändrats. Från att vara den där leksaken som vi kunde ha som ett litet tidsfördriv vill vi ha ut mer av våra spel. Det räcker inte längre med en intressant spelmekanik, intrikata pussel eller hög interaktivitet. Spel skall vara något mer och det är där de här mindervärdeskomplexet kommer in i bilden. Det duger liksom inte att ett spel är ett spel, det måste vara en "större än livet" upplevelse. Vilket förstås är lika barnsligt som det är pretentiöst, men icke desto mindre sant.

På 80- och tidigt 90-tal var det här med story i ett spel något som mest kändes som något "valbart". Visst hade en hel del spel en bakgrundshistoria, men det var ofta en efterhandskonstruktion, något som lades till för att göra slutmålet motiverat. Spelens bakgrund kommer i mångt och mycket från de sunkiga arkadhallarna från 70-talet, där det i först hand handlade om highscore-jakter, inte sällan med rymdskepp i huvudrollerna. Det säger en hel del att Mario-spelen, som vi idag förknippar som spel som inte lägger någon vidare vikt på manus, hade en av sina största USP: ar i sin bakgrundshistoria. Berättelsen om Jump Man, som skulle rädda sina kära Pauline i ett klassiskt triangeldrama, var för sin tid på många sätt nyskapande. Inte som att det inte fanns manus i spel innan dess, men det var först här som det verkligen belystes och gjordes en stor poäng av att Donkey Kong hade just en bakgrundshistoria, till skillnad från alla andra pang pang-spel i arkadhallen.

Visst startade de två stora JRPG-serierna, Dragon Quest och Final Fantasy, sin respektive banor på NES, men även i de texttunga fallen var manuset på den lättare sidan. Det var sällan mer komplicerat än att du skulle rädda en prinsessa eller ett kungarike. Och i ärlighetens namn gjorde det inte så mycket. Där och då handlade det mer om själva vägen till slutmålet och ha ett övergripande motiv till alla de handlingar vi genomförde. Det var aldrig berättelsen i sig som var grejen.

I varje fall inte då.

I och med 16-bitarskonsolerna förändrades det gradvis, men fokus låg fortsatt på att förmedla en vass spelupplevelse. Super NES var på många vis starten på de japanska rollspelens guldålder och med den kunde mer text visas i spelen. Ja, jag skriver text eftersom det i mångt och mycket var så som berättelserna då tog sin form. Det var ord som kunde föra handlingen framåt snarare än små filmklipp. Det gjorde att spelskaparna var tvungna att tänka till lite extra i valet av ord, för givetvis fick inte allting plats. Begränsningarna skapade en slags kreativitet som jag tror gjorde att spelen kändes mer fokuserade. Det gick nu att ha ett mer utvecklat manus, men aldrig på bekostnad av sämre spelmekanik.

Men det ändrades i och med intåget av 3D-eran.

Under mitten av 90-talet hade såväl datorer som konsolerna kommit ifatt rent teknikmässigt och kunde nu visa upp förrenderade videoklipp för att ytterligare ta berättandet till en till nivå. Jag var förvisso bara tonåring då, så jag tyckte förstås att detta var snorfräckt. Men samtidigt var det något som kliade i mig. Visst var det häftigt, men var tog mitt spel vägen? Jag trodde att jag skulle få mer spel för pengarna, inte mindre.

Här har vi egentligen stått sedan dess, med fler och fler spel som verkar glömma bort att de är just spel och inte film. Det är förstås inget fel på ambitioner som spelskapare, men när jag hör att hur länge de velat "berätta den här historien" funderar jag på om det verkligen är spel och inte film eller böcker som de borde syssla med istället? Inte minst när de sällan utnyttjar mediumet största styrka gentemot andra former av underhållning, nämligen den om interaktivitet. För till skillnad från böcker och film kan jag påverka händelseförloppet i ett spel. Där jag i en skräckfilm tvingas följa med huvudkaraktären in i den mörka gränden kan jag välja att ta en annan väg eller att helt skita i den. Men dessvärre nyttjas sällan spelens styrka som format, utan de används oftare och oftare till att berätta en ytterst linjär historia där de kastat in lite "speliga moment" för att kunna dryga ut manuset (och på så vis kunna rättfärdiga de där 600 kronorna som det kostar).

Det är ju förstås okej att skapa en linjär berättelse om man som spelskapare faktiskt har något intressant att berätta, där väl Metal Gear Solid ändå får tas fram som ett av de gyllene undantagen. Men som spel betraktat är Kojimas mästerverk inte speciellt kul att spela. Det är mest att gömma sig bakom hörn för att undvika att bli upptäckt av AI-korkade vakter. Jag vet att många säger att handlingen i Metal Gear Solid aldrig hade kunnat bli en film, men jag vill vända på det - Utan spelets manus hade Konamis spel aldrig blivit en hit. Då hade det varit ett ganska tråkigt äventyr. Jag har fortfarande goda minnen av Metal Gear Solid, men varje gång jag kommer på mig själv att känna lusten att spela om det bestämmer jag mig för att se alla filmklipp ihopredigerade på Youtube istället. Då får jag ut exakt samma upplevelse som det jag kände för över 20 år sedan.

Jag vet att många hyllar till exempel Naughty Dog och deras The Last of Us-serie, men ärligt talat så är deras spel i princip en glorifierad powerpoint-presentation. Det är skitsnyggt och med svinhöga produktionsvärlden, det ifrågasätter jag inte, men som spel betraktat är det inte speciellt roligt. Ibland har jag till och med i frågasatt om det ens är ett spel. Det är snitslade korridorer med bedrövliga kontrollmetoder. Men det är det ingen som pratar om, för alla pratar om berättelsen i The Last of Us. Excel har mer interaktivitet än vad Naughty Dogs flaggskepp har.

Jag säger inte att det ena är mer rätt än det andra, men varför kan inte spela få vara just spel?

Historiskt har jag inte alltid tyckt så här. Som tonåring knarkade jag japanska rollspel och ville ha spel med mycket dialog, inte minst för att de kunde fördriva tiden bättre än valfri del i redan nämnda Mario-serie. Då hade jag tiden, men som ansvarsfull (haha, vem försöker jag lura) förälder är detta mer av en bristvara. Med det sagt vill jag fortfarande ha en riktig spelupplevelse, men det är inte samma sak som att läsa i genom mängder av text eller att se evighetslånga filmklipp innan jag ens får börja spela. En av de vanligaste fraserna jag har när jag sätter mig ner i soffan och spelar är "när får jag ens börja spela det här djävla spelet?". Det är en mening som säger ganska mycket vad jag tycker om spelklimatet gällande AAA-titlar. Någonstans handlar det nog också om att föda de där konsumenterna som tycker att spel skall vara mer än spel, de som vill lägga dem på samma hylla som till exempel film. Vilket är ett argument jag aldrig har förstått. Det är verkligen att blanda ihop äpplen och päron.

Utöver tidsaspekten tror jag att min aversion gentemot handlingstunga spel i mångt och mycket handlar om var jag befinner mig i livet. Som tonåring hände inte så mycket action i livet. Jag gick i plugget och spelade spel. Ibland träffade jag vänner och hade jag tur kanske också en flickvän. Utöver det var tillvaron ganska stillsam. Idag har jag ett heltidsjobb, ett barn att ta hand om, många intressen att ta del av och vänner och familj att besöka och träffa (ja, när det inte är pandemi, då). Kort sagt är det inte mer drama som behövs i livet, utan snarare mindre.

Lägg därtill att de flesta manus som kommer fram i dagens spel ofta är en mall av något annat som redan gjorts. När Aeris dog i Final Fantasy VII var det en stor grej, men idag är det svårt att göra samma intryck på mig. Jag hade en gång en svärfar som var hemskt musikintresserad och han pratade ofta om det där med erfarenhet av kulturupplevelser. Att när han var ung kunde en typisk "3 av 5"-konsert kännas som en femma av den enkla anledningen att en inte hade så mycket annat att jämföra med. Med erfarenhet blir det färre saker som förvånar och överraskar en längre. Det tar mer tid mellan Nirvana-tillfällena, helt enkelt. Det må låta cyniskt och det är inte riktigt så jag vill framställa det, men jag tror det är en del av förklaringen.

Men ytterst handlar det om att jag faktiskt vill spela ett spel.

Jag vill lösa kluriga gåtor, träna på maffiga knappkombos och utforska intressanta spelmekaniker i första hand. Handlingen i ett spel skall komplettera det sistnämnda, inte var nödvändig för att ens vilja plocka upp titeln i fråga. Mitt hopp står kvar till viss del hos Nintendo, men kanske framförallt åt indiemarknaden där spelmakarna, på grund av de beryktade begränsningarna, antingen helt struntar i att ha ett avancerat manus eller försöker att skapa något som känns unikt. Där de i första hand inte behöver tänka på att de skall tillgodose aktieägarnas önskemål kan de faktiskt göra något som verkligen sticker ut och då brukar också berättelsen bli mer intressant. Men det får aldrig vara huvudfokuset i ett spel i min mening. Om du vill uppleva en bra berättelse kan du lika gärna läsa en bok eller se på film.

Eller som Shigeru Miyamoto själv uttryckte det:

"I don't want to criticize any other designers, but I have to say that many of the people involved in this industry - directors and producers - are trying to make their games more like movies. They are longing to make movies rather than making videogames."