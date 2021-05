Xbox Games with Gold - Juni 2021

Då var det dags för juni månads omgång spel som ingår med Xbox Live Gold och/eller Xbox Game Pass Ultimate-prenumerationen. Den här gången blir det plattformande med The King's Bird, RPG med Shadows: Awakening och fightingspel med NeoGeo Battle Coliseum och Injustice: Gods Among Us.

Alla OG Xbox/Xbox 360/Xbox One-spel som erbjuds som Games with Gold fungerar också på Xbox One och Series X|S via bakåtkompatibilitet, så 4 spel att plocka hem för alla på Xbox One/Series X|S alltså.

Xbox One:

The King's Bird (1-30 juni)

Shadows: Awakening (16 juni-15 juli)

Xbox 360:

NeoGeo Battle Coliseum (1-15 juni)

Injustice: Gods Among Us (16-30 juni)

