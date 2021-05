Vilka förändringar vill du se i open world-spel?

Open world-spelen kommer i många former och storlekar, och vi kan vara säkra på att friheten är här för att stanna. Bara under senaste veckan har Far Cry 6 visats upp och Horizon Forbidden West demonstrerats, samtidigt som Steam håller open world-rea där du kan Red Dead Redemption 2 och The Witcher 3 – två moderna open world-klassiker. Frihet är en ständig trend i spelvärlden.

Huruvida linjära eller öppna spel är bäst är en diskussion för en annan gång, för idag vill jag snarare att vi funderar på hur vi vill att open world-spelen ska utvecklas framöver. Jag gissar att det finns starka åsikter.

Just nu spelar jag Assassin's Creed Valhalla. 106 timmar gjorda, och då känns det inte som att jag är i närheten av slutet. Det är för mycket. Visst, det är mitt fel att jag tar mig an alla "pluppar", men det är Ubisofts fel att de inte varieras nog. Ett problem med öppna spelvärldar är att de ofta känns väldigt mekaniska och sällan organiska. Här startar aktivitet X och här är det dags för aktivitet Y. 100 timmar in är det svårt att överraskas av bisysslorna, och då finns det – hårdraget – två vägar att välja för utvecklare.

Mindre spel där upprepningarna också blir färre. Då blir det mekaniska mindre kännbart. Lika stort men större variation. Inte någon lätt plätt. The Witcher 3 lyckades bättre än något (men ändå inte fullt ut) med att skapa en jättevärld som ändå kändes som att den levde.

Det krävs enorma resurser och mycket tid för att skapa jättevärldar som håller i 100 timmar utan att kompromissa med något. Därför ser jag hellre mindre öppna världar, men med mer kärlek på detaljnivå.

Hur vill du att open world-spel ska utvecklas framöver?