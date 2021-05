Säljes: FINAL FANTASY® XIV Online Complete Edition (digital nerladdning)

Köpte detta till sonen för att han ville ha expansionerna, men det gick inte att använda då han redan har bas-spelet länkat via Steam. Denna nyckel är alltså för nya konton, eller konton som inte är skapade via steam.

Så, den här nyckeln låser upp basspelet + ALLA nuvarande expansioner + 30 dagars speltid . Testar att sälja den här, annars får det bli ebay

Allt detta blir ditt för 130 kronor så blir grabben glad om han får tillbaks lite av sina veckopengar Han får helt enkelt fortsätta spara till 600 kronor så får han råd att köpa båda expansionerna på steam istället... sjukt.

Spelet hämtar man här:

https://www.finalfantasyxiv.com/playersdownload/eu/

Detta ingår: (basspelet + alla expansioner)

FINAL FANTASY XIV: A Realm Reborn

Create your own unique FINAL FANTASY hero and begin your adventures in the realm of Eorzea!

FINAL FANTASY XIV: Heavensward

Take to the skies and bring an end to the thousand-year Dragonsong War and restore light to the realm in this critically-acclaimed expansion.

FINAL FANTASY XIV: Stormblood

Join the fight for freedom! Journey to the East to explore vast, new lands and play as two additional jobs ? Red Mage and Samurai.

FINAL FANTASY XIV: Shadowbringers

Become the Darkness in the latest expansion! Begin the next chapter and play as two new jobs - Gunbreaker and Dancer - as well as two new races - Viera and Hrothgar.

Includes a 30-day free play period. This can only be applied once to each platform on a single service account. This 30-day free play period is not applicable to platforms on which a licence has already been registered. User Registration and Service subscription required to play the Game.