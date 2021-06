Biomutant - Officiella speltråden (tips, tricks och guider)

Det har gått en vecka sedan Biomutant släpptes och med tanke på hur bra det har sålt är det säkert många av er som har börjat lira. likt många andra "officiella trådar" här på sajten blir det här samlingspunkten för diskussionerna, tipsen och trixen.

Vad är Biomutant?

Det är utvecklat av svenska Experiment 101 och det är deras första titel. Grundarna är dock inga duvungar och har mångårig erfarenhet, bland annat från Just Cause. Det är ett open world-spel där du är fri att skapa din egen karaktär och mutera den hejvilt. Spana in den här 6-minutersvideon för en snabb genomgång av grunderna.

Gameplay

Världen

Som ni märker jag ingen expert, och behöver input från er.