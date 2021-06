FZDZ - FZ DIRTZONE (Dirt Rally 2.0 klubb) (nya tråden)

Välkommen till FZDZ!

Klubben finns på Racenet under namnet FZDZ. Alla är välkomna oavsett nivå eller plattform!

Ansök och invänta godkännande, skriv gärna här i tråden och säg hej, och skicka mig ett PM här på hemsidan så att jag kan lägga till dig i tabeller och dylikt!

Inställningar, säsonger och generell information

- Inställningar:

Hardcore damage = On

Unexpected moments = On

Force cockpit camera = Off

Allow assists = On

- Förekommer det DLC?

DLC rallyn och bilar kan komma att dyka upp under säsongerna. Om du är ny här och inte har köpt spelet ännu rekommenderar jag att köpa Dirt Rally 2.0 Game Of The Year Edition - det inkluderar alla DLC!

- Hur ser en säsong ut?

Varje säsong består av 8st rallyn, och vardera rally består utav 6st sträckor och pågår i en vecka. Alla rallyn kommer vara begränsade till en viss bilgrupp, och ibland även en viss typ av bil ("one make").

Mer info om rallyn och grupper/bilar i aktuell säsong finns nedan.

- Vad menas med "bästa 6"?

När säsongen är slut är det dock bara vardera förares "6 bästa rallyn" som räknas. Detta innebär alltså att de två lägsta poängresultaten för varje förare räknas bort. Vi använder detta systemet för att mästerskapet ska vara lite mer förlåtande till de som kanske missar en vecka eller två på grund av Livet(TM), glömska, träd som står i vägen etc.

- Hur delas poäng ut?

Poängutdelning sker till samtliga förare (som tar sig över mållinjen på sista sträckan). P1 får 30 poäng, P2 får 25, P3 får 22 och så vidare ända ner till P17 som får 2 poäng. P18 och nedåt får 1 poäng.

Hela poängskalan finns att läsa på säsongstabellen nedan.

Efter varje enskilt rally kommer jag uppdatera säsongstabellen nedan med färska resultat och poäng.

OBS! Det är alltså INTE leaderboarden i spelet som gäller!

Säsong 3 (pågående)

Säsong 3 börjar lördagen den 5:e Maj!

Tredje säsongen utav FZDZ tar oss runt jorden och med många one make rallyn på schemat! Syftet med dessa kombinationer utav bilar och rallyn (som säkerligen kan ses som lite udda här och var) är att skapa lite utmaning. Stratos i Polen kan jag tänka mig att många kommer få brottas lite med till exempel!

Kom ihåg - when in doubt, flat out..

OBS!

Notera att rallyn med en angiven specifik bil under kolumnen "Car" är ONE MAKE, med andra ord är man tvungen att använda den angivna bilen! Missar man detta blir man tyvärr automatiskt diskvalificerad.

I de rallyn som har en GRÖN ruta är man fri att välja vilken bil man vill från den angivna klassen.

Visa innehåll Säsong 3 - Rallyn och bilar

Visa innehåll Säsong 3 - Poängtabell

Visa innehåll Inget att se här ännu! Vänta tills första rallyt är avklarat Säsong 3 - Resultat

Arkiv

Visa innehåll Resultat 2021 säsong 1