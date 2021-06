Plattform: PC

EA har försökt att göra bra Star Wars spel och det har gått lite sådär. Men när de bestämde sig för att ge Respawn uppdraget att göra ett single player spel i Star Wars universumet, kunde jag inte bli mer än förtjust. Jag var lite skeptisk när jag såg första trailern för Star Wars Jedi: Fallen Order, det såg ut som Uncharted i Star Wars miljö, och striderna såg ganska generiska ut. Alltså inget nytt eller häpnadsväckande. Men nu när jag har spelat klart det, kan jag säga att det här är nog EA:s bästa Star Wars spel. Jag tycker de har lyckats på många sätt och jag har ett bättre intryck nu än vad jag först fick se.

Storyn är bra, lite kliché men ändå intressant. En ung padawan som heter Cal Kestis överlevde the Great Purge, förlorar allting och få nöja sig med att vara mekaniker. Men sen när han blir upptäckt av nightsisters, och blir räddad av två karaktärer (Cere och Greez) som blir hans kompanjoner, så hamnar Cal Kestis på en resa för att återställa the Jedi Order. Det blir också hans personliga resa till att bli en fullfjädrad Jedi Knight, vilket blir passande då det blir en resa för spelaren också att bli en jedi. Cal är dock inte så intressant, han ser vanlig och lite tråkig ut också, men jag gillar ändå hans personlighet och hans beslutsamhet, tror det är för att Respawn ville ha någon man kunde känna igen sig i, så därför gjorde de bara en vanlig kille. Men det känns som i filmerna och i kotor t.ex. finns det många karaktärer som är mer intressanta, som sticker ut och som man minns. Sido-karaktärerna är också okej, cere junda ska vara den visa lära cal om the jedi, och Greeze ska vara den lite mer roliga. Bästa karaktären är i alla fall BD-1. Jag tycker om robotarna i Star Wars, små och gullig och BD-1 är medhjälparen som hjälper Cal med att ge hälsa, låsa upp dörrar och låsa upp skattlådor.

Combaten i Jedi: Fallen Order är mycket bra. Det är tillfredsställande att svinga med lightsabern, och klyva fienderna. Det finns flera tekniker man kan låsa upp från skill tree. Man kan också använda force för att skjuta iväg fiender och dra de till sig, vilket underlättar då man kan få ett övertag. På det sättet finns det olika sätt att tackla fienderna med. Skatterna man hittar är allt om customization, få ponchos i olika färger, byta färg på mantis skeppet och olika materialvariationer till sin lightsaber. Det känns lite överflödigt dock, eftersom jag bryr mig inte riktigt om det. Det har ingen påverkan på hur bra man blir utan är bara en kul design. Jag hade önskat att se mer customization i själva kläderna. Det finns bara en klädsel som skiljer sig från ponchos.

Miljöerna är väldigt bra och vackra, stannade upp ett par gånger bara för att beundra den. Man märker att Jedi: Fallen Order tar mycket inspiration från andra spel som Dark Souls och Uncharted, samt den här metroidvania stuket när det kommer till level design.

Det är ganska så utmanande också. Jag hade råkat välja svår (som i spelet heter Jedi Master) istället för normal (som i spelet heter Jedi Knight) i början, och undrade varför jag dog så många gånger och upptäckte sen att jag spelade på svårt. Lyckligtvis kunde jag byta till normal utan att behöva starta om och då gick det betydligt bättre och jag fick då en bättre upplevelse. Jag gillar utmaning i spel men inte när det blir för svårt för då blir jag bara frustrerad, ger upp och tycker det inte är kul längre. Men vill man spela på svårare och få en större utmaning så finns den möjligheten. Men jag tycker spelet är utmanande nog på normal. Spelet uppmuntrar till att blocka, parera och rulla undan, istället för att bara gå och hacka.

Fallen Order gör inget banbrytande eller nytt inom tv-spelsvärlden men den tar inspiration från andra populära spel och genrer och gör det till en ny single-player upplevelse i Star Wars universumet.