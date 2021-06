Xbox: Allt är förlåtet

Det finns mycket jag ogillar med Facebook, men en trevlig funktion är "dina minnen" som dyker upp och påminner om bilder och inlägg man postat för tre, fem, sju eller kanske ännu fler år sedan. För åtta år sedan postade jag en bitter kommentar riktad mot Microsoft.

Det var efter att Xbox One hade avtäckts på Xbox Reveal i maj och jag konstaterat att kunder är inte trogna in i döden längre: "Precis lika enkelt som det var att hoppa från PlayStation 2 till Xbox 360 kommer det att vara att hoppa från Xbox 360 till PlayStation 4." Vilket var precis vad som hände. Microsoft förlorade generationen under några få veckor i maj och juni 2013. (Tajmingen att presentera en avancerad spionkamera i folks vardagsrum just när Edward Snowden avslöjade den groteskt omfattande massövervakningen i USA och västvärlden var smått sagolik.)

Jag hade spelat på Xbox sedan den dagen den första konsolen lanserades i Sverige. Men nu var jag förbannad. På Facebook skrev jag inte utan bitterhet: "Trist att det skulle sluta så här mellan oss, Microsoft. It's not me. It's you." Sedan förbokade jag en PS4. Skälet var alla begränsningar som Microsoft planerade.

När jag nu sitter och spelar Gears 5 och Forza Horizon 4 på min Xbox Series X känns allt detta som en halv evighet sedan. Så mycket har hänt, Microsoft har lanserat massor av små och stora kundvänliga förändringar och känns på ett sätt som ett annat företag i dag. Phil Spencer brukar tillskrivas äran för allt detta, och det ligger nog en hel del sanning i det. Även om han brukar framhålla teamets betydelse. Uppenbart är att tonen och approachen i dag är en helt annan än 2013.

För åtta år sedan gjorde jag slut med Xbox. Men det var en separation som endast varade i två år. Microsoft förändrades, och 2015 köpte jag Xbox One för att spela Rise of the Tomb Raider. Det föll sig så att konsolen blev min primära plattform under återstoden av den generationen.

Hur reagerade du på Microsofts famösa avtäckning och efterföljande E3 det året? Fick det dig att dissa Xbox One för hela generationen eller köpte du den till slut ändå? Eller var kanske alltihop bara överdrivet?