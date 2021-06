Kan nästa Zelda spel utspela sig i Termina? Jag hoppas det!

För flera år sedan, innan vi visste att en fortsättning av Breath of the Wild var på väg så satt jag och pratade med en person, en person som jag innan inte visste att hen var ett Zelda fan precis som jag.

Jag hade ju pratat med den här personen förut så jag visste ju vad den hade jobbat med tidigare och andra små saker men kände inte till så mycket mer. Men så satt jag den här dagen, hade tagit på mig min Zelda väska eftersom jag hade några saker som jag ville ha med mig och den här personen gick förbi mig och sade att jag hade en snygg väska, jag tackade och sen fick jag veta att hen hade spelat Zelda ända sedan det första spelet kom på 80-talet.

Så jag började så klart att berätta om min relation till Zelda spelen och sen kom vi in på Breath of the Wild och då sade jag efter en stund att jag hoppas att om det släpps något liknande Zelda spel att det då kommer utspela sig i Termina från Majora’s Mask. Ett land som jag gärna skulle vilja få veta lite mer om och utforska nya platser på. Hen gillade min idé och sen var det väl inte så mycket mer vi talade om.

Anledningen till att jag ville skriva det här nu är för att E3 snart är här och många hoppas på att få veta mer om fortsättningen till Breath of the Wild.

”Tänk om, tänk om detta är en av de saker som jag råkar ha rätt om. Vad kul det skulle vara.” Tänker jag för mig själv. Sist jag råkade ha väldigt mycket rätt var när Super Nintendo Classic Mini släpptes, gjorde en lista i ett block vilka 30 spel som jag skulle vilja se till en Super Nintendo, Nintendo 64 och till en Gameboy. Valde ut flera favorit spel men även spel som jag visste var väldigt populära till dessa konsoler. Så jag fick rätt på alla spel utom Star Fox 2.

Så om jag råkar gissa rätt så vill jag denna gången ha det uppskrivet digitalt istället för endast i ett block hemma hos mig.

Så när slottet lyfter från marken så hoppas jag att Zelda och Link på något sätt hamnar i Termina efter detta och att ett nytt fantastiskt äventyr startar.

Sen skulle det vara kul om man fick välja om man vill spela som Zelda eller Link men det är för att jag gillar väldigt mycket när man får välja om man ska spela som tjej eller kille i ett spel.