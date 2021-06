Liyla and the Shadows of War

Permalänk Staenhus Medlem Medlem sedan: jun 2020 Online Liyla and the Shadows of War Ett väldigt kort mobilspel om ett väldigt viktigt ämne som förmedlas på ett något mediokert vis. Liyla är ett litet, gratis mobilspel från 2016 som kanske främst blev känt då Apple först vägrade att rubricera det som ett spel i sin appbutik. Spelet var för politiskt och passade inte i spelsektionen, menade de, utan skulle passa bättre under nyhetskategorin. Det var ett beslut som fick medial uppmärksamhet och kritik, något som ledde till att det ändrades några dagar efteråt. Därefter falnade intresset, tills Liyla för det mesta föll ner i spelhistoriens mörker. Men vad var det då som var så kontroversiellt, och varför skriver jag om det flera år senare? Jo, för Liyla and the Shadows of War är ett spel från en palestinsk spelutvecklare som utspelar sig i Gaza, ur de civilas perspektiv. Det är politiskt, det är starkt kritiskt mot Israel, det är ensidigt – men det är också en röst som är ovanlig, i media överlag och spelmarknaden i synnerhet. Om krigsoffer ofta benämns i form av vad de förlorat, är det inte ofta deras känslor förmedlas på deras egna villkor. Att Palestina är politiskt sprängstoff gör deras perspektiv än mer sällsynt, något som aktualiseras i Rasheed Abueidehs berättelse om hemlighetsmakeriet som han och de andra spelutvecklarna tvingades till när de skapade Liyla. Liyla är ett modigt spel, ett viktigt spel, ett spel som berättar om en situation som borde talas mer om och som blev högaktuell för en månad sedan med den urartade konflikten efter Israels försök till tvångsförflyttning av palestinier i Sheikh Jarrah. Men är det ett bra spel? Nja, det beror nog på. Det är definitivt ett spel och ett funktionellt sådant, men det kan spelas klart på en kvart och har ganska rudamentära plattformsinslag. Du hoppar, löser ett par enkla problem, gör ett par val. Spelets höjdpunkt mekaniskt sätt är nog när du behöver hoppa över hinder med både far och dotter, vilket kräver en viss rytmik, men även det känns mer odramatiskt än vad jag tror var syftet. Men trots allt det lyckas spelet ändå förmedla något som är svårt att ta miste på. För när spelet når sin sluttamp och jag lutar mig tillbaka förstår jag ändå lite mer den hjälplöshet som spelets karaktär och i förlängningen den palestinska civilbefolkningen måste känna. Genom spelet är det tydligt att det inte finns några rätta val att göra. Det spelar ingen roll hur smart du är, hur försiktig du försöker vara, hur svåra val du än tvingas till, hur god du är som person. I slutändan kan döden komma på ett ögonblick i Gaza, till vem som helst, när som helst. Vit fosfor regnar ner. I slutet av spelet kommer en mängd siffror om Gazakriget, närmare sagt det som tog plats 2014, upp på skärmen. Antalet civila som dog, antalet barn som dog och skadades, antalet hus och hem som raserades. Tusentals i varje fall. Det är siffror vi är vana vid, men som blir lite verkligare i det här sammanhanget. Många av spelets händelser är direkta referenser till verkliga händelser i Gazas historia, som användandet av vit fosfor i Gazakriget 2008 och de fyra barn som dödades av israeliska flottfartyg 2014 när de spelade fotboll på en strand. Åter igen är det ensidigt, men det är ändå svårt att inte vara kritisk mot Israels agerande, för att inte tala om krigsbrotten de begått. Det är bra att ta med sig att Hamas har dödat en hel del israeliska civila också, men det är samtidigt inte vad Liyla pratar om. För som civilperson spelar det ingen roll; det spelar ingen roll om du är medlem i Hamas, om du sympatiserar med dem, om du avskyr dem eller om du bara försöker hålla dig för dig själv. I Gaza blir alla människor mål i de bombningar som Israel utför. Av respekt tänker jag inte betygsätta det här spelet. Jag ber om ursäkt om den här recensionen har väckt obehag hos någon. Men jag känner att det är viktigt att prata om det här ämnet, och att det inte bara bleknar bort som det gjort så många gånger förut. Om du är ute efter ett riktigt bra spel som hanterar något liknande skulle jag säga att This War of Mine är betydligt bättre än det här. Men vad jag vet finns det inget annat spel som ger ett palestinskt perspektiv om deras specifika verklighet, vilket är vad Liyla är gjort för. Gör med det vad ni vill. För de som är intresserade finns just nu en välgörenhets-bundle på itch.io som inriktar sig på att hjälpa palestinska civilpersoner. Den innehåller över 1000 indiespel för så lite som 50 spänn ($5), dock är det bara itch.io som gäller som plattform. Med andra ord erbjuds inga Steam-nycklar eller liknande. Värt att kolla upp oavsett. ! Anmäl Redigera Citera