Dagdrömmar om licensspel

Ibland sitter jag och dagdrömmer om licenser som (kanske) hade fungerat bra som spel.

Elfquest

För mig är Elfquest fantasymagi av högsta klass. Serieböckerna bjuder på spänning, action och målar upp en vacker värld som det är lätt att förlora sig i. Ett actionäventyr med RPG-inslag hade fungerat utmärkt, det finns strålande grundmaterial att utgå ifrån. Och skaparna Wendy och Richard Pini hade säkert konsultat om det fanns en bra pitch.

Daredevil-DLC till Spider-Man

Staden finns redan på plats. Nu behövs det bara slängas in fler spelbara karaktärer. Tanken att i ett mörkt och regnigt New York få springa runt på hustaken som Daredevil får mig att studsa av lycka. Släng in glimtar av Dr Strange, Luke Cage, Iron Fist och Jessica Jones och vi har en perfekt grund för ett DLC av rang.

Och när vi ändå är inne på Spider-Man. Spelbar Venom = dröm.

He-Man & The Masters of the Universe

Jag kan inte vara ensam om att vilja uppleva ett open world-spel med Eternias mest välbyggda muskelknutte. Hisspitchen lyder: He-Man och Battlecat ger sig ut på äventyr för att stoppa Skeletor och måste på vägen besegra minibossar såsom Beast-Man, Hordak, Mer-Man, Evil-Lyn m. fl i olika områden för att till slut göra upp med Skeletor i egen hög person. Till sin hjälp har han sin crew i form av Orko, Man-At-Arms, Oracle och resten av ligan.

Batman: The Animated Series

Möjligheterna till ett större Gotham än någonsin skulle vara möjligt med ett spel som är baserat på BTAS. Håll den grafiska stilen från serien. Bygg det kring storylinen från Mask of the Phantasm. Låt mig köra Batwing och kryssa runt bland skyskraporna. Hade kunnat bli episkt.

Vilka licensspel dagdrömmer du om?