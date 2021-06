Jag satt här och darrade en stund innan reveal. Tänkte att nu har DICE gått och gjort en "full retard" mycket hemlig länk, men efter en stund insåg jag att spelet inte kommer att utspela sig i den stora framtiden, utan i en framtid lite närmare oss själva.

Det var faktiskt kul att de driver lite med sig själva; vem har en fyrhjuling längst upp på en skyskrapa egentligen (John McClane kanske), men knappast vi andra, och det där med att hoppa ut från ett jetplan och spränga ett annat flygplan, ja, det är fullt möjligt i DICE lilla universum.

Med det sagt, är jag faktiskt glad att året inte är 2142, framtida scenarion är självfallet inte fel, men i spelform vill jag nog inte känna som jag kände när jag spelade CoD: Infinite Warfare; jag saknade det gamla. Här i BF2042 kunde jag inte se några laservapen som tur var, utan mycket av det som vi har kommit att gilla med BF-spelen. För egen del tänker jag på tajta fajter, mycket action och inga övermänniskor som kan hoppa över skyskrapor (det är OK om Clark Kent gör det).

Förhoppningsvis slipper vi DLC:er den här vändan, om detta fattas kommer det säkerligen finnas någon inhouse shop där man kan smycka ut / upp sin gubbe eller gumma i allsköns färger. Alla tre människor som tycker detta är kul kommer få en tidig julafton.

Inget riktigt gameplay än, men det kommer. Lite spännande tycker jag nog det är. Det känns som att man saknar en gammal vän.

Klipp och klistrat från det officiella Twitterkontot:

• U.S.A. and Russia stand at the brink of war.

• 7 vast maps from Seoul’s cities to Egypt’s deserts.

• Up to 128 players

• Titled 'Battlefield 2042'

• Release date: October 15

• Members can deploy early with Access to the Open Beta

Origin har också lagt info nu, eller reklam, hur man nu vill se på saken:

