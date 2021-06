Pathfinder: Kingmaker

Vilket spel!

Redan från starten så känner man som gammalt fan av Baldurs Gate och Icewind Dale en nostalgikänsla genom hela kroppen, det är infinity-engine vibbar från start, vilket inte är så konstigt då Pathfinder är en förgrening av D&D-reglerna vid just 3.5-versionen som Baldurs Gate 2 använde sig av.

Karaktärsskapandet ser värre ut än vad det är, men det kan nog vara lätt att bli överväldigad om man inte har en bakgrund som rollspelare, eller från datorrollspel. Kan behövas läsa på om man inte vill göra en katastrofalt usel äventyrare, men om man nu skulle råka göra det och inte vill starta om så finns det NPCer där man kan rerolla sin karaktär för en nätt summa guld.

Storyn är intressant, det hela börjar med ett möte där ett gäng äventyrare får chansen att grabba sig en titel som Baron, dock så vänder det snabbt när lite ondsinta mördare invanderar äventyrarmötet, och då tar tutorialen vid. Det riktigt skoj med introt är att besluten man fattar under tutorialen sedan kommer att avgöra vilka andra äventyrare man får med sig ut i verkligheten. "Zoltan was too mean, I am with Tartuccio!", typ.

Uppdraget är då att ta hand om en elaking som kallar sig "The Stag-Lord" som gör livet outhärdligt för de stackars bönderna i riket, och det är genom att ta hand om honom som man själv blir tilldelad ett baronskap. Detta är dock bara början, och storyn växer allteftersom, och så gör även ens lilla provins med tiden. Vill inte gå in för mycket i detalj i storyn, då jag själv tycker den är kul att följa och vad man än skulle slänga ur sig skulle vara spoilers. Tror dock att berättelsen är baserad på en äventyrsmodul till penna å papper-rollspelet så nästan allting genomsyras av djup lore och när saker nämns så står det med grön text ibland, den kan man hovra över om man vill läsa mer om nån provins/gud eller vad det nu annars kan vara som highlightas.

Att vara Baron innebär en del management av riket, och även om det systemet inte är uselt så är det nog spelets svagaste punkt. Det tvingar fram en hel del laddskärmar och tyvärr spenderar man lite väl mycket tid vid dom när man utforskar kartan i övrigt. Egentligen mitt enda klagomål med spelet.

Managementen är i varje fall händelser som man behöver sätta en hjälpreda på för att lösa, detta låser fast hjälpredan över en tid och ibland så behöver man starta inom en viss tid innan händelsen misslyckas eller försvinner. Hjälpredorna kan antingen vara dina partykollegor, men det finns även NPCer som man inte har med sig i sitt äventyrargäng som kan rekryteras som hjälpredor, deras personlighet spelar dessutom roll i hur de löser situationer och om de kommer till dig med en situation så ska det vara möjligt för dem att säga upp sig om de tycker att du tar dåliga beslut. Detta har jag dock bara läst om och inte upplevt själv, men de har lite egna kommentarer på besluten man tar i varje fall och det gör att karaktärerna går att separera från varandra. När man börjar utveckla sin region lite så ger det så småningom passiva effekter för ens gäng när man drar ut i strid, så det finns en vits med att göra det så bra man kan. Det finns även options för att göra det lättare eller svårare med management, och även en option för att göra att det sköts automatiskt om man helst slipper ta beslut.

Ens äventyrarkollegor tycker jag alla har någon form av personlig ådra, ingen känns överdrivet generisk, möjligen Amiri, barbarkvinnan som är lite endimensionell. Men annars har man en religöst tvivlande dvärg, en underskön krigarkvinna som slåss med svärd och sliter med att vara för snygg. Även en del annat löst folk, har man expansionerna så är det nog en 12-13 rekryter man kan i sitt party, man tar dock bara med sig 5 av dem när man springer och äventyrar. De andra får stanna hemma å virka.

Har man spelat klassiska infinity engine spel så är gameplayet bekant, det är turnbased men realtime med pause eller så utnyttjar man optionen att köra på turnbased helt. Finns även en funktion där man sömlöst kan byta mellan de båda, och det är så det funkar bäst att spela tycker jag. Lättare fighter kan man köra i realtid och bara mörsa igenom en hord med gobliner, men när man blir anfallen av en astral demon och varje handling är essentiell för ens överlevnad, så är det jäkligt skönt att ha tiden på sig att tänka och utnyttja varenda förmåga man har i sin arsenal. Även på normal svårighetsgrad så är spelet bitvis väldigt utmanade tycker jag, och man behöver ett party som klarar av det mesta, och beroende på vad man gör så finns det poänger med att ibland byta karaktärer i huvudgänget. Ens pilbågsskytt är kanske inte optimal om man blir anfallen av en armé av skelett t.ex.

Skall ju även tilläggas att man har väldigt mycket inställningar för att få den svårighetsgrad man själv är bekväm med. Bör även ha ett gäng saves och inte bara leva på quicksave eller autosave, för möjligheten att fastna i en spiral där man skulle nå game over utan att ha förmågan att ändra på det finns.

Grafiken tycker jag är väldigt mysig och snygg. Färgsprakande och glatt när det behövs, och mörkt å påtryckande när man är nere i dungeons där facklor och ljus-magi är välbehövliga verktyg. Egentligen inte så mycket mer att säga om den, jag gillar den mer än jag brukar gilla 3d-grafik i den här varianten. Om man jämför med Divinity Original Sin så tycker jag det är lite mer matta toner här som ger en lite mer realistisk känsla, om det nu är ett ord man ska nyttja i ett spel där man möter spöken, gamla andar och zombie-cycloper... fiende-registret är rätt brett. Och känslan av att gå från relativt vek grisbonde till odödlig dödsmaskin är där, precis som det var i Baldurs Gate och andra D&D-spel.

Musiken är inte så mycket att skriva hem om, den är där, man tänker inte direkt på den, den är varken bra eller dålig. Men intetsägande för någon som fortfarande minns den bombastiska inledningen till Baldurs Gate 2 med värme.

Merparten av dialogen är text, så man behöver tycka om att läsa om man vill få ut fullt av spelet. Men ibland röstskådespelas det, och tycker de delarna håller hög kvalitet.

Så för att göra en lång text kort: Pathfinder Kingmaker är inte ett spel för alla, men om man gillar gamla skolans Black Isle-rollspel så är det en härlig nostalgitripp i ny tappning.

Jag spelar detta på PC, med versionen på GoG.

(Tänkte tagit med screenshots på strid, men det ser väldigt grötigt ut när det inte är i rörelse, i rörelse är det dock mycket fint!)