Musikspel eller sk Rythm-spel finns det gott om på dom olika VR plattformarna. Det är nog en naturlig utveckling från när man t.ex. spelade på plastinstrument i spel som guitar Hero, Rockband, mm.

Det överlägset populäraste spelet är som dom flesta vet Beat Saber, och man kan fråga sig om det ens finns nån anledning att skaffa nått annat spel i genren.

Jag har spelat ett spel som heter Ragnaröck (finurligt stavat), som tillhör denna genre. Spelet är fortfarande i Early access så ha det i åtanke. Men det känns som själva grunden i spelet är färdig nog för en liten recension.

Spelet är planerat att lämna Early Access under ”Sommaren 2021”.

Man är kapten på ett vikingaskepp och man ska slå på sina trummor i takt till musiken och på så sätt få vikingarna på båten att ro fortare. Man har 4st trummor plus 2st sköldar på sidorna som fungerar som symbaler.

Just nu finns 4 olika miljöer att glida fram i med sitt vikingaskepp som tex snötäckta Midgård eller gudavärlden Asgård.

Gameplay

När musiken startar börjar vikingarna på båten att ro samtidigt som det kommer runor mot en. Det gäller att slå på runorna i takt till musiken när dom är ovanför trummorna.

Det behövs ingen perfekt träff men perfekta träffar dvs när en runa är helt ovanför en trumma belönas med högre hastighet och uppladdning av en combo-mätare.

När man har en combo kan man slå en av sköldarna/symbalerna för att få en kraftigare speed-boost. Combon går att ladda upp i 2 nivåer och nivå 2 ger en längre speed-boost. Missar man en runa helt nollställs combo-mätaren.

Man kan inte misslyckas som i tex Beat Saber med för många missar i rad så man måste börja om. Utan det går ut på att komma så långt som möjligt medan låten spelas och vinna racet.

I singleplayer så belönas man med guld, silver eller brons beroende på hur långt man kommer på en bana.

Man kan även köra med motståndare. Man kan välja upp till 6 motståndare om det finns så många tillgängliga. Motståndarna det ev finns att välja på är ens egna High Score, #1 på leaderboarden, den som ligger 5 eller 10 placeringar över dig på leaderboarden och en väns High Score och #1 av ens vänner.

I singleplayer saknar jag en lokal highscore-lista. Skulle vara kul att köra mot motståndare som representerar andra som kört på samma dator

I Multiplayer kan man även där vara upp till 6st skepp som tävlar. Det är ganska lätt att få motstånd i multiplayer om man spelar på vanliga aktiva tider. Hittar man inga aktiva race så skapar man ett eget multiplayer game, då kan man köra solo tills nån hoppar in.

Musik

Musiken i spelet är en blandning med Viking, pirat och Celtic rock musik. Jag tycker musiken passar spelet och gameplayet.

Det finns även stöd för custom låtar men inget jag provat själv ännu.

Komfort

Jag kan inte tänka mig att som ”VR nybörjare” eller nått riskera att bli ”sjösjuk” i det här spelet. Visst båten rör sig framåt men man är koncentrerad på runorna mestadels så det går nog bra.

Man kan ställa in höjd på trummorna, placering av symbalerna och vinkeln på sina klubbor så det passar en själv så bra som möjligt.

Jämfört med Beat saber så känns spelet skonsammare mot armar och axlar men inte att det skulle ge samma ”träning” om man är ute efter det. Man står som sagt bara still i Ragnaröck. Men lite svettig kan man endå bli på dom snabba låtarna

Här har jag egen inspelat gameplay, Youtube ger inte bästa kvalitén på inspelade Quest videos men hyffsat.

Specs

Oculus Quest 2

Intel i7 8700K, 32GB, GeForce RTX 3070

Summering

Ragnaröck är för min del smått beroendeframkallande. Det är alltid kul att gå in och tävla mot antingen sig själv eller andra. Just nu är jag lite smått less på Beat saber efter att ha spelat det mycket på både PCVR och Quest men Ragnaröck känns så pass annorlunda att det är kul att dra av några låtar varje kväll.

Spelet är som sagt fortfarande Early access och finns än så länge enbart på SteamVR

Roadmapen just nu visar full release i sommar och sen en AppLab release till Quest slutet av året.