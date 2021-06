Sea of Thieves for the time challenged

Sea of Thieves for the time challenged Hej FZ! Jag undrar om någon här är sugen på att köra Sea of Thieves, speciellt nu med nya säsongen. Finnes: tidsutmanad farsa som måste boka spelsessioner med frugan om de är mer än 2 timmar (vilket SoT tenderar att bli).

Sökes: Andra som inte tar spel, eller sig själva för den delen, på så stort allvar utan lirar för att ha kul. DMa eller svara här i tråden, så syr vi ihop något om intresse finnes.