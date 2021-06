Insikten om att A Link To The Past inte är världens bästa spel

Det skall sägas direkt; Jag älskar verkligen The Legend of Zelda: A Link To The Past.

Denna Super Nintendo-klassiker från 1991 har på många sätt och vis definierat mig som spelare. När jag fyllde sex år fick jag mitt allra första TV-spel. Föga originellt (men icke desto mindre viktigt) fick jag ett NES ihop med Super Mario Bros . En present som jag till en början inte var alltför förtjust i (VAR FAN ÄR MINA TURTLES-GUBBAR?!), men jag fann mig ganska snabbt i att det här med videospelande var ett utmärkt tidsfördriv. Det skulle komma som insikt bra mycket senare att det var ett intresse för livet.

Mario var den som startade allt, en konstant som jag bär med mig än idag. Jag håller fortfarande rörmokarens äventyr som den bästa spelserien genom alla tider (om inte annat för den sinnessjukt höga lägsta nivån som hållits konsekvent över tid), men det var Zelda-serien som tog mitt spelande till en ny nivå. Innan jag fick låna min halvstorebrors guldkassett till NES var TV-spel något som var roligt, lustfyllt och spexigt. Det var precis som jag skrev om i inledningen, ett tidsfördriv, där tanken inte var mer än att spela ett par minuter mellan de fotbollsmatcher och lekar jag tillbringade min tid med annars.

Med The Legend of Zelda förändrades det.

Jag skall motvilligt erkänna att jag inte var supersåld på själva spelet som var The Legend of Zelda som jag älskade konceptet. Det här med att jag inte behövde gå åt bara höger var som att öppna en dörr till en helt ny dimension. Friheten som spelet bar med sig, där det verkligen kändes som en stor värld där jag bara kastades ut för att utforska den, var otroligt exalterande för en liten parvel. Men framförallt var det ett häftigt äventyr som handlade om att rädda ett kungarike och en prinsessa. Det var inte svampar, stjärnor eller något annat trams, utan svärd, magier och monster. Det kändes helt enkelt mer vuxet än Mario. Det är givetvis inte odelat positivt, det ligger något tragiskt i att överge den oskuldsfulla barndomen, men Zelda blev hur som helst min nästa stora grej.

Av någon anledning spelade jag aldrig Zelda II: The Adventure of Link (och tur är väl kanske det, jag hade inte haft tålamod med det). Men sedan kom Super Nintendo och med det A Link To The Past. Spelet var på många sätt och vis den logiska uppföljaren på originalet. Det var större, vackrare, klurigare, häftigare och mer storslaget än någon annan del i serien. När jag omvärderade min personliga topplista över mina favoritspel placerade jag det på andra plats, endast slaget av Super Metroid (en titel som är så gott som felfri, men mer om det en annan dag).

A Link To The Past har på många sätt och vis alltid hängt med mig i mitt liv. Det är omöjligt att prata om listor över de bästa styckena av videospel som någonsin skapats utan att ens nämna det. Det är så självklart att det knappt ens behöver nämnas.

Något/någon annan jag älskar är också min son som jag fick för ett par år sedan. Även om han initialt inte alls var så förtjust i spel (förutom de sällsynt dumma titlarna som finns på allehanda paddor) så började han faktiskt att intressera sig för mediet på allvar för ungefär ett år sedan. Det var först då hans fingermotorik var så färdigutvecklad att han kunde spela spel som krävde lite mer av honom och som han faktiskt också kunde bemästra. Under hela sommaren, hösten och vintern har vi botaniserat i Marios fantastiska universeum, men för några veckor sedan fastnade han för en kassett med episk etikett.

Ja, du kan nog lista ut vad det rör sig om.

Det skall tilläggas att grabben inte spelade ut hela själv. Han körde rimligtvis 10 % av spelet själv och de andra 90 % med ganska så mycket hjälp av sin något mer erfarne far, men det är givetvis något speciellt att se någon spela ett av ens absoluta favoritspel för första gången. Jag ville så gärna att han skulle tycka om det lika mycket som jag, att den här upplevelsen skulle vara lika speciell för honom som det en gång var för mig. På så vis blir det förstås lite nervöst.

Nu när vi efter några veckors nöttande (jag har honom varannan helg) kan jag konstatera två saker:

1. Han älskar det. Verkligen Ä L S K A R det!

2. Det här spelet är inte så perfekt som jag minns det.

Om vi snabbt städar av den första punkten kom A Link To The Past helt rätt i tiden för honom. Han kan nu inte sluta prata om Ganon, prinsessan Zelda och framförallt Mästersvärdet (han höll på att gå upp i atomer när Link lyfte upp svärdet från stenen). Alla lekar vi gör utomhus involverar på ett eller annat sätt Zelda och då får en ju i alla fall säga att spelet haft en stor inverkan på honom och dessutom får honom att röra sig. Även om han nog helst av allt hade velat köra A Link To The Past ett varv till.

Den andra punkten är lite mer bekymmersam.

Gällande spel försöker jag undvika att vara för nostalgisk. Jag brukar försöka ta ett kliv bakåt, zomma ut och se ett spel utifrån för att förstå hur det fungerar. Det räcker inte att säga att ett spel är bra eller dåligt, en måste också motivera varför det är så. Jag har ändå spelat det här spelet många gånger genom åren och kommit fram till att det i stort sett är klanderfritt. Måhända har jag haft synpunkter på kontrollen (det är lite omständigt att byta föremål fram och tillbaka i menyn hela tiden), men utöver är det ett grandiost äventyr som bara blir slaget av ett spel i min bok. Men det är verkligen en hårfin skillnad mellan dem.

Det var dock ett bra tag sedan sist och jag har insett saker nu när jag spelat om A Link To The Past som jag rimligtvis borde insett för ganska så länge sedan.

En sak jag visste med mig var som sagt att kontrollen är något omständig, men att den skulle vara oprecis är något jag verkligen förträngt. Inte sällan kunde jag stå och svinga mitt svärd mot allehanda fiender bara för att inte träffa. Slag som såg ut att träffa mitt i solar plexus gick i genom dem som om jag skar i luften. Jag minns framförallt ett parti i ispalatset där jag försökte skjuta min änterhake mot en manetliknande fiende. Jag ställde mig en bit utifrån väggen, men fortfarande delvis dold, för att få en ren vinkel men också för att delvis ha skydd. Dessvärre känner spelet inte av att jag kommit ut en bit från just nämnda vägg och indikerar detta med att änterhaken träffar hörnet. Detta må vara hänt, men här blir spelet också inkonsekvent. Fienden i fråga, som är på exakt samma horisontella linje som jag, avfyrar ett skott som till råga på allt träffar. Där blir jag förstås förbryllad. Hur kommer det sig att jag inte kan skjuta iväg min änterhake, men fienden sitt skott, när vi står på samma linje?

Denna oprecision hade inte varit ett så stort problem om det inte vore för att A Link To The Past, med Zelda-mått mätt, är ett mycket svårt spel. Jag vet att jag gnällt många gånger på att så gott som alla 3D-spel i serien framtill Breath of The Wild har varit alldeles för enkla ur ett stridsperspektiv, primärt på grund av lock-on-systemet som gör att Link i princip bara attackerar en fiende trots att det finns flera stycken i samma rum som bara TITTAR PÅ (framförallt Ocarina of Time är en bov här, vilket kanske är förståeligt då det var det första 3D-spelet i serien, men gör ändå inte att bristen är förlåten). Men här sköljer verkligen horder av fiender över skärmen samtidigt som det finns fällor och andra monster som inte går att förgöra. Det gör att utforskningsmomentet tonas ned till förmån för de svåra striderna, och även om jag uppskattar det så vet jag inte om det skall vara på bekostnad av att jag känner mig stressad när jag skall kika i genom ett rum.

En annan grej gällande svårighetsgraden och kontrollen, något jag helt glömt av, är hur kort tid som Link är oövervinnerlig. I spelet blinkar han till när han får en träff, en signal som indikerar att du har lite tid på dig att ta dig i säkerhet för att inte få ytterligare en smäll. Kruxet här är att denna återhämtningstid är alldeles för kort. Inte sällan hinner jag knappt undan innan jag får en ny smäll. Lägg därtill att fienderna mer eller mindre "sugs fast" i dig så förlorar du hjärtan i rask takt.

En annan grej som går in under svårighetsgraden är givetvis templena, det som jag ofta anser är kärnan i varje bra Zelda-spel. I många fall har formgivningen här varit tidlös, men det finns undantag. Bara en sådan sak att det inte finns en teleport som tar dig raka vägen till bossrummet kan vara sinnessjukt enerverande. Om du förlorar på en av spelets häftiga bossar måste du således ta dig hela vägen tillbaka, genom hela borgen, för att möta bossen på nytt. Jag inbillar mig att detta är ett designbeslut som inte hade gjorts idag, så jag förlåter det delvis på grund av det men det gör ju också att sprickorna i rustningen syns allt tydligare.

Apropå bräckligt försvar så får jag ändå säga att bossarnas utmaning är minst sagt varierande. Jag gillar det faktum att du för det mesta kan klara dem utan att använda grottans specialvapen, men det är en mycket ojämn svårighetsgrad överlag. Till exempel upplevde jag både sista fasen av Agahnim och Ganon som bland de enklare.

Med detta sagt är det givetvis svårt för mig att inte älska A Link To The Past.

Trots sin omständliga och mellan varven oprecisa kontroll, svajande utmaning och ibland kryptiska vägledning så är det också ett grandiost äventyr som på många plan åldrats bättre än många andra spel som har trettio år på nacken. Musiken är fortfarande helt djävla mästerlig och grafiken ger precis den där sagobokskänslan som jag antar vara det de försökte efterlikna. Men det är inte perfekt och har brister, något som jag inte alls var beredd på att jag skulle upptäcka. Det är lite som att finna alla brister ens annars i övrigt så perfekta föräldrar, det är lite som att världen rasar in.

Men om vi skall vara snälla så får det mig att åtminstone vara lite mer överseende med Ocarina of Time.

Det är ju alltid något.