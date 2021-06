Battlefield - söker spelare

Hej,

Ska vi bygga en oslagbar clan inför Battlefield 2042?... Innan du ropar "JAAA" kommer lite info om mig!

Casual gubbe.. menar gamer" +35 nĂ€stan 40, har haft speluppehĂ„ll lika lĂ€nge som the King Of Pop har legat i graven men hittade tillbaka till spelandet för snart 2 Ă„r sedan nĂ€r jag köpte en nygammal PS4a med gedigen backlogg! Pga uppehĂ„llet har jag aldrig riktigt spelat Battlefield men köpte precis min första gaming PC och upptĂ€ckte dĂ„ det ni redan vet.. Battlefield Ă€r ju grymt!! SĂ„ har uppgraderat skĂ€rmen, fixat mic och Ă€r game men saknar nĂ„gon att spela med đŸ€Ł. Skulle vara otroligt roligt att spela tillsammans med nĂ„gra av er andra kusar hĂ€r pĂ„ FZ! Höjer dock varningens finger! Som gammal konsolrĂ€v Ă€r jag ovan med mus och tangentbord och behöver tid att trĂ€na! Spelar BF5 just nu och kommer snart ge mig pĂ„ BF4 som uppvĂ€rmning inför Battlefield 2042. NĂ„gon som vill spela med mig? Joinar gĂ€rna ert gĂ€ng om ni slĂ€pper in en newbie, men har Ă€ven mer tid för gaming i dessa tider sĂ„ saknas det clan för sĂ„na som mig drar jag gĂ€rna i trĂ„darna! Ung som gammal, stor som liten, rund som spetsig 😃

GĂ„r under namnet: Rhymst