Xbox Game Pass - Juni 2021 - Part 2

Dags för för fler spel till Xbox Game Pass! Den här månaden var ju lite speciell då vi också fick en drös spel tillagda i samband med E3 utöver de vanliga dropsen. Den här gången får vi bland annat surprise-release av Worms Rumble till Xbox direkt på Game Pass, Bug Fables, Iron Harvest med flera.

Ett spel ur katalogen, Banjo-Kazooie: Nuts&Bolts (1 juli), har fått stöd för cloud-streaming och ett gäng spel till som redan är tillgängliga för streaming har fått stöd för touch-kontroller:

DiRT 5, Double Kick Heroes, Eastshade, Empire of Sin, Haven, Octopath Traveller, Torchlight III och Yakuza: Like A Dragon.

E3 innebar en hel hög med spel som lades till i Xbox Game Pass, främst Bethesda-titlar men även Yakuza: Like A Dragon, vilket innebär att alla Yakuza-spel förutom Judgment nu finns på Game Pass.

Arx Fatalis, Dishonored: Death of the Outsider, DOOM (2016), Fallout, Fallout 2, Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout: Tactics, Rage, The Evil Within 2, Wolfenstein II: The New Colussus.

Ett par titlar har smugit in sedan dess också: Medieval Dynasty på PC och Dungeons & Dragons: Dark Alliance på releasedagen.

Vill ni kolla in förra tråden och vad som kom i början av månaden så finns den här: Xbox Game Pass - Juni 2021 - Part 1.

Nya titlar:

Dungeons and Dragons: Dark Alliance (ute nu, konsol+PC+cloud)

Medieval Dynasty (ute nu, PC)

Worms Rumble (ute nu, konsol+PC+Cloud)

Iron Harvest (24 juni, PC)

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (24 juni, konsol+PC - EA Play)

Prodeus (Game Preview - 24 juni, PC)

Bug Fables: The Everlasting Sapling (1 juli, konso+PC+cloud)

Gang Beasts (1 juli, konsol+PC+cloud)

Immortal Realms: Vampire Wars (1 juli, konsol+PC+cloud)

Limbo (1 juli, konsol+PC+cloud)

Som vanligt så lämnar några spel tjänsten, för den här gången. Den 30 juni: Battlechasers, Marvel vs. Capcom Infinite, Mistover, Monster Hunter World, Out of the Park Baseball, Outer Wilds, Soulcalibur VI, The Messenger.

Xbox Game Pass.

#xbox-game-pass #xbox #pc #cloud #nyhetstips