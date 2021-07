FiveM Rollspel - Together Roleplay 18+ discord.io/TogetherRP

Välkommen till en av Sveriges största FiveM Servrar

Är du 18 år och sugen på FiveM Rollspel ? - Då har vi en seriös server för dig.

Polis:

- Är du en person som vill spela polis så har vi en riktigt bra uppbyggd poliskår.

Vi erbjuder mycket disciplin inom poliskåren med mycket utbildningar som kräver att du ska kunna klara av dessa utbildningarna för att kunna gå vidare i ditt arbete. Polisen har ett flertal fordon att välja på. Vi har även F.R.I / Polisflyg / K9 / Span.

Krim:

- Vill du spela krim så har du en lång resa framför dig. Vill du bli best of the best så kräver det en hel del vilja.

Tänker inte ge ut för mycket här men för att få tillgång till mera saker kräver att du ska få tag i saker som leder till andra saker

Laglig utanför statliga jobb:

- Är din karaktär laglig så har vi massa jobb för dig. Bilfirman / Assistancekåren / Autoservice / Nyheterna / Strippklubb & Galaxy, äga egen bensinmack med mera. På våran server får VD och Vice VD inte vara kriminella för att kunna hålla företaget i hög standard.

Ansökan om Whitelist gör du i vår discord - discord.io/TogetherRP - https://discord.gg/rkkNDxU

https://docs.google.com/forms/d/1FTRLLMfLNgmHM0vEGp_C6rPyBNRy... - Direkt till whitelist Ansökan

Glooten på youtube som spelar på servern -