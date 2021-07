Mitt underbara Geoguessr-beroende

Geoguessr är ett spel i webbläsaren där man utifrån Google Street View ska finna den plats där man placerats i världen. Spelet skapades 2013 och jag har spelat det sporadiskt sedan dess. Under 2021 har spelet utvecklats till min nya drog. Det går inte en dag utan att jag spelar eller tänker på Geoguessr. Anledningen är dels en brist på resor, dels en uppsjö av nya spellägen. Geoguessr, som så många andra spel, har introducerat två ”Battle Royale”-lägen. I det första ska man gissa vilket land man är i och det andra ska ens gissning vara så nära startplatsen som möjligt. Den som tar längst tid på sig eller är längst ifrån målet åker ut. Övriga deltagare tar sig vidare till nästa omgång tills att endast en person är kvar. Ända sen barnsben har jag fascinerats av kartor, jag har tävlat i orientering och mitt lokalsinne klassar jag som en av mina bästa styrkor. Även när jag inte spelar Geoguessr spenderar jag timmar i Google Street View, Google Earth och alla dess konkurrerande motsvarigheter. Jag har även försökt utveckla dessa färdigheter genom att träna på OSINT-utmaningar (Open Source INTeligence) men det är en annan historia som jag inte kommer gå in på nu. Istället kommer här en dramatisering av en spelomgång.

Runda 1

Det enda jag ser är en väg som slingrar sig genom en lummig skog. ”Vart i världen är jag?” tänker jag när timern börjar ticka ner från 60 sekunder. På vänster sida om vägen står en skylt som varnar om den annalkande svängen vilket är min första ledtråd. Landet jag är i har troligtvis vänstertrafik. Jag kollar på trädens skuggor och konstaterar att solen skiner från nordväst. Om solen står i norr betyder det att jag är på södra halvklotet, om den står i söder är jag på norra halvklotet. Är den rakt ovan, i öst eller väst kan jag inte använda informationen. Jag vänder mig om och ser ytterligare en kraftig sväng bakom mig. Även denna har en varningsskylt kompletterad med en hastighetsbegränsning om ”35”, vilket tyder på ”mph” snarare än ”km/h”. Växtligheten, trafikreglerna och den knapphändiga informationen om solens placering gör mig säker på att jag befinner mig i Nya Zeeland. Men det är ett stort land, jag behöver mer information för att specificera min position. Jag åker norrut, passerar två mindre gårdar och når en skylt med fyra destinationer. ”Wellsford” och ”Whangarei” ligger norrut, ”Warkworth” och ”Auckland” ligger söderut. Det är endast ”Auckland” som jag känner till men informationen att staden ligger söder om min position ger mig hopp att finna mer exakt vart jag är. Vid min högra sida har jag en utzoomad världskarta som jag korrigerar mot norra spetsen av Nya Zeeland. Först dyker som väntat ”Auckland” upp, sen ”Whangarei” en bit ovanför, därefter ”Wellsford” och ”Warkworth” där mellan. De två sistnämnda samhällena är inte mer än ett par kilometer från varandra så faktum att jag är mellan dom får mitt hopp att öka ytterligare. Min övertygelse är så stark att jag inte ens behöver åka fram till korsningen som jag ser några hundra meter längre fram. Den enda information jag behöver är att jag närmar mig korsningen från väst. Det finns endast ett par korsningar mellan ”Wellsford” och ”Warkworth”, endast en stämmer överens med den slingrande väg jag färdats på. I världskartan placerar jag min markering och trycker på gissa-knappen. 5 m ifrån, ett avstånd som likväl kan vara felmarginal i världskartan.

Runda 2

Med enormt självförtroende trycker jag på ”nästa runda”. Jag placeras på en ny plats i världen och timern startas om. Framför mig kämpar en man med sin fyllda skottkärra. Vägen vi delar är smal och i bakgrunden ser jag byggnader som påminner om modern japansk arkitektur. Informationen är inte tillräcklig så jag börjar genast åka norrut. När jag når en korsning bekräftas min första känsla då skyltarna är på japanska. Tyvärr är det inte ett språk jag kan. Tiden tickar på medan jag irrar omkring på gatorna i samhället. Jag ser endast reklamskyltar vilka inte ger mig någon navigerbar information. Besviken tvingas jag istället gå över på plan B vilket innebär att jag fokuserar helt på miljön. I horisonten sträcker sig berg upp mot molnen, växtligheten är gröna men intetsägande och byggnaderna är modesta. Min känsla säger Osaka-trakten men jag kan likväl vara i Sapporo eller åt motsatta hållet. På världskartan placerar jag min markering strax söder om Kyoto. Till min besvikelse zoomas kartan ut och visar att jag befann mig söder om Morioka i norra delen av Honshu, alltså 714 km från mitt mål. Maxpoäng är inte längre möjligt men jag trycker mig ändå vidare till nästa runda.

Runda 3

Här möts jag direkt av turlig information i form av en amerikansk flagga hängandes på en villa. Husen är tätt placerade med en äldre arkitektonisk stil vilket får mig att tänka på norra östkusten. Mer än så har jag inte att gå på. Jag passerar en baptistkyrka, ett par affärer och villor vilka endast bekräftar den bristande information jag har. Traumatiska minnen från den dåliga gissningen i runda 2 väcks när jag famlar runt bland kvarteren i denna amerikanska stad. Jag beslutar mig för att gå runt ytterligare ett gathörn innan jag gör min gissning. Det var ett mycket bra beslut för framför mig dyker flera informativa skyltar upp. Första reklamskylten tillhör en arborist i nordöstra USA och ”PJ’s pub” på Pontiac Avenue i Cranston. Jag lockas av att plocka upp världskartan för att leta efter Cranston på nordöstkusten men väljer att fortsätta några meter till för att kunna läsa skylten utanför en fastighet som ska säljas. Mäklaren hör hemma i ”RI”, den sista ledtråden jag behöver. Under tiden jag zoomar in på världskartan trycker jag mig tillbaka till startpositionen. Med ledtrådarna ”nordöstra USA”, ”RI” (Rhode Island) och ”Cranston” zoomar jag in på Pontiac Avenue. Jag kan snabbt konstatera att jag nu befinner mig på ”Waterman Avenue”. En gata som jag lyckas hitta på kartan med endast två sekunders marginal. En gissning mitt på vägen ger mig ett resultat 3 m ifrån mitt mål.

Runda 4

Min glädje blir kortvarig eftersom jag nu befinner mig på en grusväg mitt ute i vad jag skulle kalla för öken, även fast marken var sporadiskt beprydd av små växter. Omgivningen är kuperad men inte bergig. Det enda jag har att gå på är att solen står i norr. Tyvärr är detta information som endast bekräftar den känsla jag redan fått av naturen. Hela tidsfristen går åt att navigera mig på den dammiga grusvägen utan att finna minsta tillstymmelse till information. Nervöst placerar jag min gissning i centrala Sydafrika vilket visar sig vara helt fel, 8171 km ifrån. Ett avstånd som gav mig 21 välförtjänta poäng av 5000.

Runda 5

Då sista rundan startar är moralen på botten. Slutpoängen är usel även om jag skulle få en full pott här. Lockad av att stänga ner webbläsaren väljer jag att samla mod och fortsätta rundan i utbildningssyfte. Jag står återigen på en grusväg, denna gång med gräs och buskar omkring mig. Skuggan av en elstolpe antyder att jag befinner mig på norra halvklotet, vilket stämmer överens med känslan jag fått från växtligheten. Husen runt omkring är sjaskiga så jag sätter genast fart mot en större väg. Min första tanke var Litauen men det visar sig snabbt vara fel då en affär anger landsdomänen ”.pl”. Affären ger mig också ”Kielce” vilket är ett möjligt stadsnamn, dock inget jag känner till. Jag zoomar in på kartan och har tur då just ”Kielce” dyker upp söder om Warszawa. En smula ofokuserad snurrar jag runt på stadens gator och försöker matcha dom konsonant-rika namnen med motsvarande i världskartan. Jag beslutar mig för en plats som visar sig vara 2,2 km norr om det faktiska målet. Det första jag ser på resultatsskärmen är det gatunamn som jag letat efter.

