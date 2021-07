Xbox Game Pass - Juli 2021 - Part 1

Då var det dags för lite fler spel till Xbox Game Pass med juli månads första laddning. En relativt försiktig inledning av juli, men vi vet ju vad som komma skall då månaden är väldigt baktung med stora releaser. Fram tills dess så får vi roa oss med rallarsvingar i UFC 4, bondeliv med Farming Simulator 19, bananrepubliksstrategi med Tropico 6 och blodig indieaction med Bloodroots som får Xbox-release till slut. Ett spel smög in i slutet på juni utan förvarning dessutom, Going Under, en dungeon crawler med en stor portion humor.

Ytterligare några spel i katalogen får molnfunktioner och är således tillgängliga för streaming; Dragon Quest Builders 2 (8 juli) och The Medium (15 juli) blir alltså hängmattespel!

Juni var ju fullmatad med spel och vill ni kolla in vad som kom så hittar ni de trådarna här:

Xbox Game Pass - Juni 2021- Part 1

Xbox Game Pass - Juni 2021 - Part 2

Nya titlar:

Going Under (ute nu, konsol+PC+cloud)

Tropico 6 (8 juli, konsol+PC+cloud)

UFC 4 (8 juli, konsol, EA Play)

Bloodroots (15 juli, konsol+PC+cloud)

Farming Simulator 19 (15 juli, konsol+PC+cloud)

Som vanligt så lämnar några spel tjänsten, för den här gången. Den 15 juli: UFC, UFC 2, Endless Space 2, Downwell, CrossCode.

Xbox Game Pass

#xbox-game-pass #xbox #pc #cloud #nyhetstips