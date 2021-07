MMA och kampsport

Det var någon tråd som jag hjälpte till att spinna iväg i off-topic tidigare när vi började diskutera MMA istället för det rådande ämnet. Jag är ju själv både kampsportare, MMA-intresserad och skribent på Kimura.se. Så nu tänker jag att jag startar en tråd om detta här för alla som är intresserade att se folk i för små brallor som slåss i en bur.

MMA, kampsport, allt är tillåtet här (utom 12-6 elbows).

Kan börja, vad tror ni om det tredjemötet mellan Dustin Poirier och Conor McGregor?

LET'S GET IT ON!