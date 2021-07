Därför är Switch (OLED model) bra skit

Skrivet av jeppe109: Problemet för egen del är att jag inte kan njuta av spel i sub 30 fps. Gå till inlägget

Här är vi på många sätt eniga, men min andemening handlar nog mer om att jag inte har ett alternativ, mer så än att jag självklart också skulle uppskatta att vissa spel flöt bättre på Switch.

Men samtidigt kommer det om och om igen bevis på hur otroligt mycket rätt utvecklare faktiskt kan åstadkomma så länge de lägger manken till 8lite som du är inne på). Ta exempelvis Ori And The Will Of The Wisps. Hur de lyckades få det att flyta på Switch är svart magi, men de lyckades iaf.

För att återgå till din poäng - jag är väldigt mycket för prestanda och dylikt. Spelar säkert tjugo gånger mer på min dator, Series X/S och PS5:a än vad jag gör med min Switch, men som sagt - känslan vilar snarare i att jag inte har något val.

Och det är nog den känslan jag går loss på i mina reflektioner ovan. Desto mer jag tänker på det, desto mer hoppas jag att de inte släpper en uppgraderad version. men jag fattar om det är en högst subjektiv känsla då jag inte har Switch som primär konsol.