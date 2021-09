Justera ljud upp och ner under spel

För många år sedan ställde jag en fråga på reddit, det var något i stil med "How can I adjust my sound volume when in a game or other softwares?"

En snubbe svarade snabbt, 3RVX, laddade ner det och sen dess använder jag CTRL + Page Down och Page Up för ljudnivå.

Går att välja vad för shortcuts man vill ha.

Fungerar i de flesta spel, men inte alla, Black Flag fungerar det inte i kan jag säga direkt.

Den verkar ta minimalt med uppmärksamhet bland tasks.

Hoppas det hjälper någon : )