Xbox Games with Gold - September 2021

Dags för ännu en månadsskörd av spel att bärga hem för de som prenumererar på Xbox Live Gold och/eller Xbox Game Pass Ultimate. September bjuder på co-op ARPG med Warhammer: Chaosbane, action-äventyr med Mulaka, Kojima-rymdspel med Zone of the Enders HD Collection och intensivt svärdsviftande i klassiska Samurai Shodown II.

Alla OG Xbox/Xbox 360/Xbox One-spel som erbjuds som Games with Gold fungerar också på Xbox One och Series X|S via bakåtkompatibilitet, så 4 spel att plocka hem för alla på Xbox One/Series X|S alltså.

Xbox One:

Warhammer: Chaosbane (1-30 sept)

Mulaka (16 sept-15 okt)

Xbox 360:

Zone of the Enders HD Collection (1-15 sept)

Samurai Shodown II (16-30 sept)

#xbox #games-with-gold #nyhetstips