Headset usb förstärkare med vänster/höger balans möjlighet,

Angående balans i Windows 10, det är en himla massa klick innan man kommer

till stället där man kan dra i reglarna.

Hittade detta lilla program när jag sökte nyss:

Handy Sound Balance Manager is a very simple free utility for Windows 10, 8, 7, Vista, Server 2008/2012/2016 that allows you to easily adjust your speaker balance.

https://www.skyshape.com/handy_sound_balance_manager_for_wind...

Kanske inte hjälper dig men det hjälpte mig! Har letat efter ett snabbare sätt att styra balansen ; - )