Cold War 215GB på Xbox Series X och en fråga om Borderlands 3.

Skrivet av r4v3nl0rd: Men tänk så här... S/X-loggan på spelets "ikon" i ditt bibliotek = endast spela från internt. Gå till inlägget

Skrivet av YmerXE: inte sedan uppdateringen dom gjorde. hade det dock innan. vilket gav en xbox one resultat. och det såg taskigt ut för dom av oss som hade xbox one x. Gå till inlägget

Där ser man! Visste inte om att fps boosten plockades bort igen. Märkligt.

När det gäller Odyssey så är det faktiskt installerat på min externa och går att spela därifrån, trots att att det är märkt med X|S-loggan nere i vänstra hörnet och sorteras under ”optimized for Series X” i mitt bibliotek. Så måste vara att Ubisoft la in nån flagga i releasen när dom tryckte upp senaste patchen som gör att det sorteras som det gör, trots att det är ett Xbox One-spel