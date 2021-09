The Matrix Resurrections

1an är ju en av de bästa analogierna för vår direkta verklighets subjektiva natur vi har. Min förhoppning är att de bygger vidare på det och det visar sig att "the real world" (med robotar och human batteries) också var inside the matrix, och att det hela kulminerar i att red-pillet bara gav en massiv halucinationstripp och att den verkliga sanningen uppdagas: det finns inget 'outside' the matrix; ingen fysisk objektiv verklighet. Consciousness is all.