Xbox Game Pass - September - Part 2

Då var det dags för påfyllning i Xbox Game Pass-biblioteket som brukligt är så här i mitten av månaden. Den här omgången blir det ännu fler dag 1-releaser med Flynn: Son of Crimson, I Am Fish, SkateBird, Aragami 2, Sable, Lemnis Gate, Astria Ascending och Unsighted. Hela 8 spel som har release direkt på Xbox Game Pass, vilket ger totalt 10 dag 1-släpp bara i september, inte illa! I övrigt så blir det lite smått o gott med bland annat den försenade konsolreleasen av Phoenix Point, som sedan tidigare finns på Xbox Game Pass för PC.

Ytterligare 11 spel tillgängliga för streaming via molnet för stöd för touchkontroller! Blinx: The Time Sweeper, Crimson Skies: High Road to Revenge, Cris Tales, Halo: Spartan Assault, Halo Wars: Definitive Edition, Halo Wars 2, Last Stop, Omno, Raji: An Ancient Epic, The Medium och Tropico 6.

Vill ni kolla in första omgången för september månad så hittar ni det här: Xbox Game Pass - September - Part 1

Nya titlar:

Flynn: Son of Crimson (15 sept, konsol+PC+cloud)

I Am Fish (16 sept, konsol+PC+cloud)

SkateBird (16 sept, konsol+PC+cloud)

Superliminal (16 sept, konsol+PC+cloud)

Aragami 2 (17 sept, konsol+PC+cloud)

Lost Words: Beyond the Page (23 sept, konsol+PC+cloud)

Sable (23 sept, konsol+PC+cloud)

Subnautica: Below Zero (23 sept, konsol+PC+cloud)

Tainted Grail: Conquest (23 sept, PC)

Lemnis Gate (28 sept, konsol+PC)

Astria Ascending (30 sept, konsol+PC+cloud)

Unsighted (30 sept, konsol+PC)

Phoenix Point (1 okt, konsol. PC ute nu)

Som vanligt så lämnar några spel tjänsten, för den här gången. Den 30 sept: Drake Hollow, Ikenfell, Night in the Woods, Kathy Rain, Warhammer Vermintide 2.

Xbox Game Pass

