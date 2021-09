Vilka spel ser du mest fram emot i broketober?

Årets upplaga av broketober är snart här och än har jag inte spelat klart septembers spelinköp (Talels of Arise, Scarlet Nexus, Death Stranding, Kena Bridge of Spirits) men blickar redan fram mot nästa månad.

Själv är jag nog mest sugen på Guardians of the Galaxy, Metroid Dread, Voice of Cards: The Isle Dragon Roars (wow vad är det här, intressant !!) och Tandem: A Tale of Shadows

Vilket/vilka spel ser ni mest fram emot?

Oktober 1

FIFA 22 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch)

Oktober 5

Exophobia (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch)

Jett: The Far Shore (PC, PS4, PS5)

Vagrus: The Riven Realms (PC)

Hell Let Loose (PS5, Xbox Series X/S)

BPM: Bullets Per Minute (PS4, Xbox One)

Alan Wake Remastered (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Super Monkey Ball Banana Mania (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch)

Oktober 7

Far Cry 6 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia, Luna)

Oktober 8

Metroid Dread (Switch)

Tetris Effect: Connected (Switch)

Nintendo Switch OLED console launch

Oktober 12

Back 4 Blood (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Oktober 14

The Riftbreaker (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Oktober 15

The Good Life (PC, PS4, Xbox One, Switch)

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

NHL 2022 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Crysis Remastered Trilogy (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch)

Oktober 19

Into The Pit (PC, Xbox One)

Oktober 20

They Always Run (PC)

Oktober 21

Sands of Aura - Early Access (PC)

Tandem: A Tale of Shadows (PC, PS4, Xbox One, Switch)

Oktober 22

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Oktober 26

Guardians of the Galaxy (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Darkest Dungeon 2 - Early Access (PC)

Solar Ash (PC, PS4, PS5)

The Unliving - Steam Early Access (PC)

Oktober 28

Riders Republic (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia)

Age of Empires 4 (PC)

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars (PC, PS4, Switch)

Fatal Frame: Maiden of Black Water (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch)

Mario Party Superstars (Switch)