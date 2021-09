Xbox Games with Gold - Oktober 2021

Då var det dags för nästa månads spel att plocka hem för de som prenumererar på Xbox Live Gold och/eller Xbox Game Pass Ultimate! Den här månaden blir det rytmspel med Aaero, parkourande med Hover, klassiska lir som Castlevania: Harmony of Despair och skräckmys med Resident Evil Code: Veronica X.

Alla OG Xbox/Xbox 360/Xbox One-spel som erbjuds som Games with Gold fungerar också på Xbox One och Series X|S via bakåtkompatibilitet, så 4 spel att plocka hem för alla på Xbox One/Series X|S alltså.

Xbox One:

Aaero (1-31 okt)

Hover (16 okt - 15 nov)

Xbox 360

Castlevania: Harmony of Despair (1-15 okt)

Resident Evil Code: Veronica X (16-31 okt)

