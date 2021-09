CS 19: IEM Fall - sista hindret innan Majoren i Stockholm 2021

TL:DR

Visa innehåll IEM Fall spelas på LAN i Stockholm. Det är den sista av tre kvalturneringar där lag samlat poäng för att ta sig till Majoren.

Turneringen spelas med 24 lag i sex grupper och alla möter alla en gång i en bäst av ett.

Ettan och tvåan i alla grupper går till slutspel. Trean spelar om plats 9-12. 11 lag får poäng.

11 europeiska lag kommer ta sig till Majoren. Nuvarande ställning.

Fyra svenska lag är med och tävlar om poängen för att ta sig till Majoren. NiP, Fnatic, Dignitas och AURA.

NiP är i princip klara, det räcker med att komma topp elva för att vara matematiskt helt klara.

Fnatic behöver komma topp 8 för att vara i stort sett säker på att ta sig till Majoren.

Dignitas behöver komma topp 6 för att vara i stort sett säker på att ta sig till Majoren.

AURA är totalt okända och har kvalat en lång väg. Sämst ranking av alla deltagande lag. Allt utom 5 förluster får ses som en enorm framgång.

Inledning

Då var vi äntligen här, efter inställda och uppskjutna Majors blev det nyligen spikat att nästa Major kommer hållas i Sverige från 26 oktober till 7 november med slutspel i Avcii Arena 4-7 november. För att skilja agnarna från vetet och få en plast i Majoren har kvaltävlingar spelats (kallade RMR-events) och vi är nu framme vid den tredje och sista kvalturneringen, "Intel Extreme Masters Fall" (framöver nämnd IEM Fall), för att få fram de 24 lag som ska få åka till Stockholm och tävla om $2 000 000.

Innan vi går vidare är det dock två viktiga saker att nämna; varav den första är att IEM Fall kommer spelas på LAN, vilket är ovanligt nuförtiden. Den enda turnering som varit på LAN sedan Katowice i februari 2020 var IEM Cologne i juli, precis innan speluppehållet. Den andra viktiga saken är att IEM Fall kommer spelas med den senaste uppdateringen som kom 21/9. Uppdateringen innehåller en del stora förändringar i spelet, så som att spelare kan släppa granater på marken (något som aldrig gått att göra tidigare i CS) och en stor förändring på den klassiska kartan Dust2. Förutom det här bör nämnas att IEM Fall spelas i flera olika regioner samtidigt, jag fokuserar på den europeiska turneringen.

IEM fall Europe består av totalt 24 lag indelade i 4 grupper med sex lag i varje grupp. I de fyra grupperna kommer alla möta alla i matcher som är bäst av ett, d.v.s. lagen turas om att ta bort kartor de inte vill spela tills en karta återstår och den som vinner den kartan vinner matchen. Topp två i varje grupp går till slutspel och de fyra lag som hamnar på tredje plats i varje grupp spelar ett separat slutspel för plats 9-12. Turneringen kommer spelas i Stockholm, förmodligen från spelarnas hotellrum och alla lagen har varit på plats ett par dagar. Vad som händer om flera lag hamnar på samma poäng, vilket är ett vanligt scenario när en turneringen spelas "Round Robin bo1", är inte helt klart men ryktena säger att det kommer vara omspel mellan lagen för att särskilja vilka som går till slutspel och vilka som åker ut.

Nuvarande ställning i kvalet till majoren:

HLTVs sida om IEM Fall Europe

Svensklagen

Av de 24 lag som deltar i IEM Fall är det fyra lag som spelar under svensk flagg. Att ett lag har ett speciellt lands flagga betyder att minst tre spelare är från landet i fråga, vilket är fallet med AURA, Ninjas in Pyjamas, Fnatic och Dignitas. Våra svenska lag går in i turneringen med relativt olika förutsättningar och jag tänkte vi skulle titta lite närmare på dessa innan några andra intressanta lag avhandlas i slutet.

Ninjas in Pyjamas

Spelschema för NiP

Ninjorna går in i turneringen i ett väldigt bra utgångsläge. Trots att organisationen bytt ut Erik "ztr" Gustafsson mot Linus "LNZ" Holtäng och därmed fått 20 % avdrag på sina poäng ligger de i princip säkra för att få en plats i Majoren. Om NiP kommer utanför topp elva och alla resultat går fel väg kan de missa Majoren, men det är osannolikt. Frågan är således inte om NiP kommer till Majoren utan om de kan ta en plats som "Legend". Att kvala in till Majoren som "Legend" betyder att laget får hoppa över första fasen av Majoren och kommer direkt till topp 16, samt statusen av att vara ett legendlag såklart. För att ta en plats som Legend kan det krävas så bra resultat som topp 4.

Spelmässigt har det varit upp och ner för NiP sedan Nicolai "dev1ce" Reedtz oväntade tillträde i april i år, och de har pendlat mellan plats 5-15 på rankingen. Formen från innan speluppehållet i juli har inte riktigt kommit tillbaka med mediokra resultat i både IEM Cologne och ESL Pro League 14, men ett toppresultat i senaste BLAST-turneringen med devi1ce och Hampus i högform samt att Fredrik "REZ" Sterner spelat riktigt bra i princip hela hösten gör att det onekligen känns positivt runt NiP inför IEM Fall.

Ninjorna återfinns i grupp D tillsammans med FaZe, Fnatic, Skade, Fiend och DBL poney. Eftersom turneringen spelas bo1 är skrällar att vänta, men på pappret ska NiP besegra Skade, Fiend och DBL Poney. FaZe och Fnatic blir de svåra motståndarna där framförallt FaZe har visat sig vara ett lag som trivs på LAN med ett riktigt bra resultat från IEM Cologne där de tog många skalpar.

NiP har alla möjligheter att vinna gruppen. Både Fnatic och FaZe kan tappa mot övriga lag i turneringen och kan bara NiP hitta formtoppen i rätt matcher ska gruppvinst eller åtminstone slutspel inte alls vara omöjligt.

Fnatic

Spelschema för Fnatic

Rakt över till Fnatic som även de återfinns i grupp D med NiP, men går in med helt andra förutsättningar.

Fnatic har efter sommaren växlat från ett helsvenskt lag till ett europeiskt lag under svensk flagg. Maikil "Golden" Selim och Jesper "JW" Wecksell fick lämna laget och ge plats för britterna Alex "ALEX" McMeekin och William "mezii" Merriman. Förändringarna har gett en positiv effekt i laget och Fnatic är återigen på väg uppåt på rankinglistorna, men har även gett Fnatic ett poängavdrag på 40 % i kvalet till Majoren; vilket kan bli väldigt kostsamt när vi summerar vilka 11 europeiska lag som får spela Majoren. När förändringarna skedde låg Fnatic på en historiskt dålig 65te plats och idag hittar vi Fnatic på plats 21, fortfarande för dåligt för ett lag som Fnatic men ett steg uppåt.

Med missade inbjudningar till toppturneringarna har Fnatic spelat en del andraklassensturneringar under hösten med blandade resultat. Att således sia om hur det ska gå för Fnatic är som att singla slant, det känns som att det kan gå precis hur som helst. Kommer laget på klassiskt Fnatic-manér tagga till när det blir LAN och spela på sin högsta nivå eller blir det platt fall i LAN-återkomsten för nya Fnatic? Kommer den unge Jackhinho klara av prestera på topp på LAN? Kan brollan växa fram och bli en stöttepelare för laget? Är det möjligt för ALEX att hitta tillbaka till formen han hade när han spelade i Vitality? Många frågor som kommer få sitt svar under nästkommande veckor.

Ett bra resultat kommer krävas eftersom Fnatic är i ett stort behov av poäng för att ta sig till Majoren. Teoretiskt räcker det för Fnatic med att komma trea gruppen och sedan vinna placeringsmatcher för en nionde - tionde plats, men för att vara i princip säker kommer det krävas minst en topp 8 placering och alltså komma etta eller tvåa i gruppen. Tillfälligheter kan mycket väl fälla avgörandet om det blir flipp eller flopp för nya Fnatic, men det är inte alls omöjligt att de kommer vara med och slåss om en topp två placering i gruppen ända till slutet.

Dignitas

Spelschema för Dignitas

Ett lag som är välbekant med andraklassensturneringar är Dignitas, som har kämpat på i kölvattnet av de större turneringarna under senaste året. Det är tufft att nå till toppen där lag blir inbjudna eller får lätta vägar in till prestigefyllda turneringar och det är många lag som vill dit, så scenen precis under topplagen är extremt tävlingsinriktad och svårspelad. Dignitas består idag av fyra svenskar och en norrman. Senaste förändringen i laget gjordes i mars i år när svenske Lekr0 klev in istället för norske Harr3.

Dignitas har en uppåtgående form och gjort en del bra resultat på senaste, bl.a. en turneringsvinst där lag som Fnatic och ENCE var med och även en stabil vinst i kvalet till IEM Fall. Laget ligger för närvarande och knackar på dörren till topp 30 på rankingen och ett bra resultat här vore riktigt värdefullt för att visa upp sig i LAN-miljö samt att ta klivet in på topp 30 igen.

Lagen som vill göra livet surt för Dignitas i grupp C är: Vitality, OG, Sprout, ENCE och MAD Lions. Vitality är solklara favoriter att vinna gruppen och de övriga får slåss om andra platsen. Dignitas har relativt nyligen vunnit mot både ENCE och MAD Lions och kan de upprepa den bedriften är de en bra bit på väg mot den topplacering som krävs, eftersom Dignitas kommer in i den här turneringen på noll poäng är det topp två i gruppen som gäller för att ha en realistisk chans att ta sig till Majoren och få fina stickerspengar. Om allt går Dignitas väg kommer matchen mot OG att vara avgörande för huruvida det blir slutspel eller ej.

Mycket kan hända i bo1, men det kommer bli svårt för DIgnitas att vinna mot ENCE, MAD Lions och Sprout. Chansen Dignitas har är att OG slarvar mot något av ovan nämnda lag och sedan vinner Dignitas mot OG för att precis knipa den viktiga andraplatsen och låta Majordrömmen leva ett tag till.

AURA

Spelschema för AURA

Ett okänt lag som är med i IEM Fall är AURA som består av fem svenskar som verkligen tagit den långa vägen in till turneringen. Laget har kämpat sig igenom flera kval för att ta sig där de är nu och det innefattar knappa vinster och svettiga vändningar. AURA började i det öppna kvalet och rakade upp vinster för att komma topp 2 av 128 för att ta sig vidare till det stängda kvalet. Totalt spelades det fyra öppna kval och de åtta lag som kvalade in ställdes i det stängda kvalet mot åtta inbjudna lag. I det stängda kvalet förlorade AURA första matchen och i den andra och helt avgörande matchen vann de sista kartan med minsta möjliga marginal (16-14) för att ta sig till IEM Fall.

AURA befinner sig i grupp A och kommer möta: BIG, G2, Mousesports, Fun Plus Phoenix och Copenhagen Flames. Sämst rankade laget av dessa är Fun Plus Phoenix med en 33de plats. AURA hittar vi på plats 72. Att de har kommit såhär långt är en stor bedrift men allt förnuft säger att det här blir för svårt för laget och allt annat än fem förluster får ses som en stor framgång. Det som talar för AURA inte lämnar IEM Fall med 0-5 är att det är bo1 och det blir alltid några skrällar. Kanske, kanske kan AURA knipa någon vinst, men de kämpar i underläge i varenda match. Inte desto mindre är det en chans för laget att visa upp sig och kanske locka en organisation till att satsa på dem.

Sett till den statistik som finns tillgänglig verkar Johan "Hype" Engblom vara spelaren att hålla koll på, där han har en riktigt respektabel rating mot topp-20 lag, om än underlaget inte är så stort. AURA slutar med största sannolikhet 5a eller 6a i sin grupp, men det ska bli kul att se laget spela några matcher.

Övriga intressanta lag:

Alla lag i den här turneringen är intressanta på ett eller annat sätt, men det blir för mycket text att skriva om alla lag så jag har valt ut några jag personligen tycker ska bli intressanta att följa under turneringens gång.

Grupp A:

G2 har verkligen inte rosat marknaden på senaste och sedan återkomsten från sommaruppehållet har de vunnit en av åtta matcher och åkt ur två turneringar i tidigt skede. Spelmässigt har det inte sett särskilt bra ut och trots att de i princip är säkra på att få en plats i Majoren så måste spelet höjas en nivå om det stjärnspäckade G2 ska även fortsatt kunna räknas som ett av de bästa lagen i världen. NiKo, med en K/D på +136 över de senaste tre månaderna, kan inte bära hela laget på sina axlar hur länge som helst utan nu måste övriga kliva fram.

Mousesports har varit nära många gånger att bli ett stabilt topp 10 lag, men sedan deras senaste turneringsvinst i maj har deras form varit svajig. Nu, med gynnsam lottning och ett G2 som verkar vara under isen måste laget kliva fram och ta de poäng som behövs för att ta sig till Majoren. Flyttrykten omger redan en del spelare, såsom stjärnspelaren Ropz, och deras enda chans att behålla honom kan mycket väl vara att gå långt i Majoren, så Dexter och de övriga får höja sig ett snäpp och visa att de hör hemma på den största scenen CS:GO kan uppbringa.

Grupp B:

Heroic har varit omskakade av skandal efter skandal som härrör till deras före detta coach HUNDEN. Från att blivit bannad för att ha använt den omtalade ”coachbuggen” till att bli förlåten av Heroic och återtagen som coach har han sen delat känsligt material med en konkurrent (Astralis enligt alla rykten) och numera ser sig själv sparkad från organisationen, avstängd i två år från professionell CS:GO samt stämd av Heroic. HUNDEN å sin sida har talat ut i ett danskt TV-reportage och där implicerat att alla spelare var involverade i fusket med coachbuggen. Som om inte det här vore nog har det nu kommit fram bildbevis på NDA angående coachbuggen som Heroic velat att deras spelare skulle skriva på, strax efter nyheten om coachbuggen kom fram. En riktig soppa och frågan är om spelarna i Heroic kan skaka av sig all skit som omger organisationen och fokusera på att spela CS:GO. Laget är i princip klart för Majoren redan, men det skulle visa styrka från Heroics sida att göra ett bra resultat trots alla skandaler som omgett klubben senaste året.

Astralis har kämpat för att återfå formen efter att de tappade dev1ce till NiP i april. Formen har varit sviktande och laget har inte vunnit en turnering i år än så länge och för Astralis del kan det här bli det första titellösa året i organisationens historia. Med ordinarie IGL Gla1ve borta och en relativt skral poängskörd än så länge är det press på spelarna att prestera i gruppspelet för att ta sig till Majoren. Det kan låta enkelt att komma topp 11 av 24 för ett lag av Astralis kaliber men en dålig start och några motgångar kan lätt bli en snöboll som eskalerar till ett fiasko för den danska giganten.

Complexity har på pappret bra spelare rakt igenom, men lyckas inte få till spelet och upprinnelsen till turneringen är sämsta möjliga med en 0-16 förlust mot FaZe. Med låga poäng från föregående kvalturneringar kommer det krävas minst topp 8 för att laget ska ha en riktig chans att gå vidare utan att behöva lita på att många andra resultat går deras väg. Gruppen är relativt tuff, men om allt går "som det ska" så kommer matcherna mot Astralis och Heroic vara avgörande för om det blir slutspel eller ej för det internationella laget.

Grupp C:

Vitality har hittat en formtopp lagom till IEM Fall och sedan sommaruppehållet har de vunnit 10/12 matcher. ZywOo är den klart lysande stjärnan i laget och den som förväntas prestera, men även om hans stats är överlägsna de andra så har alla bidragit till lagets senaste framgångar på ett sätt som inte syntes förut. Numera kan faktiskt ZywOo ha en hyfsad match och Vitality ändå vinna. Laget är beroende av att komma topp 11 för att vara 100 % säker på en plats i majoren och det bör inte vara några problem. Ingen blir förvånad om Vitality går igenom gruppspelet utan förlust så bra är formen på laget.

OG är under hård press att ta poäng och det är svårt att sia om hur den AleksiB-ledda femman kommer prestera. Laget har svårt att hitta en stabilitet i spelet och kan förlora mot andraklassens motstånd ena dagen för att sedan vinna eller spela jämnt mot topp 10 lag i världen. Det ska sägas att spelet sett bättre ut efter sommaruppehållet och laget har en god chans att ta sig vidare till slutspel från grupp C. En bra start för OG kommer vara oerhört viktig för att ta sig till slutspelet och säkra en Majorplats.

Grupp D:

FaZe är laget som brukar höja sig flera nivåer på LAN och det behövs verkligen här. Femman bestående av bland annat den svenske olofmeister har i och för sig en stigande form, men det kommer krävas ett riktigt bra gruppspel och avancemang förbi topp åtta för att vara någorlunda säker på en plats i Majoren. Laget var uträknat vid LAN-återkomsten på IEM Cologne, men överraskade alla och tog sig hela vägen till semifinal - kan FaZe göra något liknande här? Oavsett vilket verkar gubbarna ha kul när de spelar, som vi kan höra på klipp från Karrigans Youtube-kanal.

Det var min sammanfattning inför IEM Fall Europe som börjar imorgon onsdag kl 19.00. Frågor, funderingar, rättelser eller allmänna kommentarer är välkomna och jag kommer göra så gott jag kan för att svara, men jag vet att det även finns fler här på forumet som är insatta i CS:GO-scenen och kan säkerligen svara på frågor minst lika bra som mig.