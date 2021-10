Worlds 2021 - League of Legends esport

Historia

Juni 2011

Elimas ventilation kämpar för att lätta svettdimman i en avdelning under Dreamhack Summer 2011. På scen sitter tio professionella League of Legends-spelare, varav fem ska få titulera sig ”världens bästa” för första gången. Matchen kommenteras av ”Phreak” och ”Rivington” som tidigare under dagen representerat utvecklarstudion Riot Games i deras monter. Mellan turneringens matcher har åskådare och LAN-deltagare fått spela på datorerna som proffsen använder. Åtta lag deltog i turneringen. Tre från Europa, lika många från Nordamerika och två från Sydostasien. I finalmatchen är det två europeiska lag, Fnatic mot against All autority, som kämpar om titeln och prispotten på 50 000 dollar. Vilket är halva prissumman som fördelas mellan samtliga lag. Hela evenemanget har lockat cirka 1,6 miljoner tittare och under finalen är det 210 069 som ser matchen live. Finalen spelas om bäst av tre och det är just i sista matchen som Fnatic kniper segern.

November 2018

Munhak Stadion i den sydkoreanska staden Incheon är fullsatt med strax över 50 000 åskådare. Ett rungande vrål hörs i bakgrunden då ett AR-understött liveframträdande öppnar upp finalmatchen. Återigen är det Fnatic som står på scen men laguppställningen är helt annorlunda. Denna gång möter man kinesiska Invictus Gaming som visar sig vara ett för tufft motstånd. Invictus Gaming vinner matchserien med 3-0. Nästan 100 miljoner unika tittare tar del av turneringens digitala sändningarna vilket är en ökning med hela 20 miljoner från året innan. Av dessa är det 44 miljoner som kollar på finalen. Antal lag i turneringen har ökat till 24, vilka representerar stora delar av världens hörn. Prispotten som fördelas mellan lagen hamnar på 6,45 miljoner dollar.

Oktober 2021

Prispotten är inte längre i 2018 kaliber, livepublik uteblir och tittarsiffrorna hoppas man snarare förblir samma som tidigare år för det är inte mycket som talar för att dom ska öka. Även om popularitetsutvecklingen nått en platå är Worlds fortfarande ett av de, om inte det, största esports-evenemang som utspelar sig under året.

Övergripande information

Då är det åter dags för världsmästerskapet i League of Legends, mer känt som ”Worlds”. På grund av COVID-restriktioner flyttades turneringen från Kina till Island. De vietnamesiska lagen har inte möjlighet att ta sig till evenemanget vilket gör att endast 22 lag kommer delta i turneringen. Tyvärr kommer turneringen inte tillåta live-publik då den är avskärmad i en karantänsbubbla. Turneringen är uppdelat på kval (eng: Play-In), gruppspel (eng: Group Stage) och slutspel (eng: Knockout stage). Hela evenemanget pågår under ungefär en månad från 2021-10-05 till 2021-11-06.

13:00 på tisdag 2021-10-05 drar första matchen igång. Det är Hanwha Life mot LNG som öppnar turneringen.

Två svenska spelare finns med i turneringen. Bolulu i Galatasaray och Larssen i Rogue. I Fnatic är svensken YamatoCannon huvudcoach.

Lagen

Play-In - Grupp A

Hanwha Life

LCK är koreanska ligan vilken har fyra lag med i turneringen. Det fjärde-seedade av dessa är Hanwha Life som kom trea under vårsäsongen men hade stora problem under sommaren då man inte tog sig till slutspel. Tillsammans med LNG Esports är Hanwha Life favoriter att ta sig vidare till gruppspelet.

Infinity Esports

Infinity Esports har dominerat i den latinamerikanska ligan LLA under 2021 då man vann både vår- och sommarsäsongen. Laget deltog i MSI under sommaren där man endast lyckades vinna en match under gruppspelet mot japanska DetonatioN FocusMe. Lagets mål lär vara att ta sig vidare till gruppspelet men även det skulle vara en skräll.

LNG Esports

Den kinesiska ligan LPL är den tuffaste ligan i LoL-världen. Som LCK i Sydkorea har ligan fyra platser i turneringen och LNG Esports är fjärdeseedad. Laget har varit ett mittenlag under 2021 men stod för en imponerande prestation i sommarens slutspel och regionskvalet därefter, vilket gav laget en plats i Worlds.

PEACE

PEACE är representant från LCO vilket är en nystartad liga i Oceanien . PEACE var ett mittenlag i gruppspelet under både vår- och sommarsäsongen men presterade bra i båda slutspelen. Under våren förlorade man finalen mot Pentanet GG . Samma lag möttes under finalen i sommarslutspelet och då var det PEACE som drog det längsta strået. Laget har haft visum-problem på grund av pandemin, så deras ursprungliga Junglare och Top-laner kommer inte kunna delta. På Top-laner har man istället tagit in den europeiska veteranen Vizicsacsi som kommit tillbaka efter att han lagt tangentbordet på hyllan 2019.

RED Canids

RED Canids kommer från Brasilien och deras liga CBLOL. Laget har haft ett skakigt år men presterade bra under sommarens slutspel vilket gav laget titeln så väl som biljetten till Worlds. Laget och dess spelare har ingen internationell erfarenhet och kommer få det tufft (2017 var Red Canids med i MSI men med helt andra spelare).

Summering

Kampen om förstaplatsen kommer stå mellan LNG och Hanwha Life, vilka båda borde ta sig vidare till gruppspelet. Mellan övriga lag kan det gå hur som helst. PEACE borde vara i underläge med tanke på att två ursprungsspelare inte kan delta. Förra året var PSG Talon i samma position och presterade bättre med reserverna än originalspelarna.

Play-In - Grupp B

Beyond Gaming

Taiwanesiska ligan PSC har två lag med i turneringen. Beyond Gaming är andra seedat och har tillsammans med PSG Talon dominerat ligan i år. Dock har PSG Talon alltid haft överhanden. Med tanke på PSG Talons prestation under MSI så lär även Beyond vara ett lag som kan prestera hyfsat i internationella sammanhang.

Cloud9

2021 har varit en berg-och-dalbana för nordamerikanska Cloud9. Vissa matcher är laget fantastiskt bra men dessa blandas med skakiga stunder. Cloud9 borde vara favoriter att ta sig vidare till gruppspelet men laget har inte råd att slarva.

DetonatioN FocusMe

Japanska DetonatioN FM är ett klassiskt lag i internationella sammanhang och laget har dominerat japanska LJL i flera år. DetonatioN FM brukar stå för ett svårt motstånd men det brukar inte räcka långt.

Galatasaray Esports

Efter en tveksam vårsäsong har Galatasaray dominerat turkiska ligan TCL under sommaren. I Mid-lane spelar svensken Bolulu. Han är en av två svenska spelare i Worlds, intressant nog spelar båda i Mid-lane . Turkiska lagen brukar kunna prestera hyfsat i Play-In och med Bolulu i laguppställningen är Galatasaray ett lag jag hoppas kan lyckas. Laget kan ta sig vidare till gruppspel men lär inte gå mycket längre än så.

Unicorns of Love

Unicorns of Love fick en stor fanskara när man spelade i europeiska ligan och detta rykte lever till viss del kvar även när organisationen flyttat till ryska ligan CIS. Under sommarens MSI lyckades inte laget alls.

Summering

Grupp B är jämnare än Grupp A. Cloud9 har ett favoritskap men nästan alla lag i gruppen kan prestera på motsvarande nivå, så det amerikanska laget har inte en fribiljett till gruppspelet.

Gruppspel - Grupp A

DWG KIA

DWG KIA, tidigare Damwon Gaming, är regerande världsmästare och kom på andraplats under sommarens MSI . Laget vann både vår- och sommar-säsongen i LCK. Deras laguppställning är stjärnspäckad och med resultaten som belägg är DWG KIA en av huvudfavoriterna att ta hem hela turneringen.

FunPlus Phoenix

FunPlus Phoenix, även kända som FPX, vann Worlds för två år sedan men lyckades inte ta sig till turneringen året efter. Laget kom på andraplats under både vår- och sommarsäsongen i kinesiska LPL. Laget både kvalitén och troligtvis också revanschsuget för att åter titulera sig bäst i världen vilket placerar laget som en av favoriterna.

Rogue

Rogue har tillsammans med MAD Lions slagit sig in i den europeiska toppen som tidigare varit avsedd för Fnatic och G2. Laget sågs som favoriter under både vår- och sommarsäsongen men har haft det tufft i slutspelssammanhang. Rogue är som bäst mot halvbra eller sämre lag, tyvärr har man placerats i ”dödens grupp” där två av turneringens huvudfavoriter står för motståndet. Rogue får hoppas på en lätt motståndare från kvalet så att man inte kommer sist i gruppen. Det ett mirakel om man lyckas ta sig till slutspelet. I Mid-lane spelar svensken Larssen.

Gruppspel - Grupp B

100 Thieves

100 Thieves vann sommarsäsongens final överlägset mot Team Liquid vilket gav laget första seed från nordamerikanska LCS. Det krävs mycket för att 100 Thieves ska rå på Edward Gaming och T1.

Edward Gaming

EDG har tillsammans med FPX varit stabilast i LPL under 2021. Laget består inte av samma stjärnglans som FPX men förtjänar första seedningen från Kina vilket kommer med ett favoritskap i turneringen.

T1

T1 missade förvånansvärt nog förra årets Worlds. Laget har flest Worlds-titlar under sitt namn och LoL-världens mest kända spelare Faker spelar på Mid-lane . Laget är tredje seedat från Korea och LCK. Det är alltid roligt att se Faker och T1 i internationella sammanhang och i år är inget undantag. Laget är kanske inte högst placerad bland favoriterna men definitivt ett lag som kan vara med och slåss om titeln.

Gruppspel - Grupp C

Fnatic

Fnatic har haft ett kaosartat år. Inför säsongen lämnade lagets ikoniska ADC , svensken Rekkles , och efter en dålig prestation under våren roterade man om laguppställningen ytterligare inför sommarsäsongen. Under sommarens slutspel kämpade sig laget igenom fem tuffa matchserier där endast MAD Lions visade sig oslagbara i finalen. Laget har vinden i ryggen och kan nog prestera bra även i Worlds. Gruppen är tuff men inte omöjlig.

PSG Talon

PSG Talon från Taiwan har dominerat PSC i flera år och laget har också utgjort ett tufft motstånd i internationella sammanhang. Förra Worlds hade man problem med visum vilket inte verkar vara fallet inför årets turnering. Beroende på vilket lag som kommer från ”Play-In” så kan det stå mellan Fnatic och PSG Talon, vilket lag som tar sig vidare till slutspel vid sidan av RNG.

RNG

Efter att RNG vann vårsäsongen i LPL och MSI har det kinesiska laget haft en tuff sommar. Under dom tre senaste Worlds har europeiska lag stoppat RNG:s framgångar. Under 2018 överraskade G2 med seger i kvartsfinalen, under 2019 knuffade Fnatic ut RNG redan i gruppspelet och under 2020 var det återigen G2 som stoppade laget i kvarten. Så det är nog nervigt för RNG att ha Fnatic i gruppen. Eftersom laget haft en skakig sommar är jag inte övertygad om man har kvalitén att prestera i Worlds men i grupp C är man favoriter.

Gruppspel - Grupp D

Gen.G

Gen.G har haft en stabil säsong men inte råkat på dom stora lagen i koreanska LCK. Tillsammans med MAD Lions är laget favoriter i Grupp D.

MAD Lions

MAD Lions är nya kungar i Europa efter att lyft LEC-bucklan både under vår- och sommarsäsongen. Laget fick kritik under MSI men jag tycker dom presterade bra. Förra året var Worlds en besvikelse för MAD men årets lag är mer rutinerat och bättre. Laget kan gå långt även fast man inte är huvudfavoriter.

Team Liquid

Team Liquid är ett av Nordamerikas mest framgångsrika lag historiskt sett och alltid en tuff utmanare. Jag är dock tveksam om laget har vad som krävs för att rå på Gen.G och MAD Lions, även fast det inte är omöjligt. Laget har presterat bra även fast det varit stökig bakom scenerna med bänkningar och mediala misstag från ledningen.

Texten kommer uppdateras och jag skriver det som kommentar.

