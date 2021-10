Xbox Game Pass - Oktober - Part 1

Ny månad, nya spel på Xbox Game Pass! Första halvan av oktober bjuder på en hel del releaser rakt in på Game Pass såsom zombieshootern Back 4 Blood, mech-basbyggarspelet The Riftbreaker (Series X|S enbart på konsol) och Swearys nya alster The Good Life. PC-spelare får äntligen tillgång till Destiny 2: Beyond Light som funnits på konsolpasset länge. TABS går ut ur Game Preview och joinar Game Pass fullt ut, och lite annat smått o gott såsom det Monty Python-inspirerade The Procession to Calvary som ska vara synnerligen knastrevligt!

Septembers spelskörd hittar ni här:

Xbox Game Pass - September - Part 1

Xbox Game Pass - September - Part 2

Nya titlar:

The Procession to Calvary (7 okt, konsol+PC+cloud)

Visage (7 okt, konsol+PC+cloud)

Back 4 Blood (12 okt, konsol+PC+cloud)

Destiny 2: Beyond Light (12 okt PC, konsol ute nu)

Ring of Pain (14 okt, konsol+PC+cloud)

The Riftbreaker (14 okt, konsol+PC+cloud)

The Good Life (15 okt, konsol+PC+cloud)

Som vanligt så lämnar några spel tjänsten, för den här gången. Den 15 okt: Gonner2, Heave Ho, Katana Zero, Scourgebringer, Tales of Vesperia, The Swords of Ditto.

Xbox Game Pass

