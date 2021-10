Vad tror ni att Nintendo Switch Online kommer kosta efter expansion pack?

Såg precis en video på Youtube där det var en person som hade hört ett rykte om att Nintendo Switch kommer kosta 100 kr per månad med expansion pack, något som jag tycker är lite väl för dyrt om det skulle vara sant.

Just nu kostar det 40 kronor per månad men 60 kronor eller 70 kronor per månad skulle jag kunna gå upp till men en hel hundring per månad känns lite väl mycket.

Vad tror ni?