Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba: The Hinokami Chronicles (PS5)

Anime samt manga-succén har fått sitt officiella spel. Lever det upp till förväntningarna? Något jag kommer berätta här nu.

Innan jag går in på djupare detaljer, låt mig dra en liten berättelse. Jag älskar allt med manga och anime. Jag äger nog över 90 olika manga-serier som får mitt vardagsrum att likna ett bibliotek i storstadens centrum. Allt från Attack on Titan, som i min bok är den mest välskrivna berättelse någonsin, till Jojo's Bizarre Adventures. Anime-världen har givit dessa titlar enorma fanskaror världen över. Men en titel fick speciellt med uppmärksamhet under 2019. Nämligen Demon Slayer, vars mest uppmärksammade detaljer var dess fantastiska animation och berättelse. Något jag verkligen kan hålla med om.

När jag fick nyheten om att Demon Slayer skulle få ett spel så kände jag mig både glad och tvivelaktig. Fightingspel var ju en given kategori för Demon Slayer då dess upplägg i berättelsen är då att dräpa ondskefulla demoner med ett svärd. Nu har jag äntligen fått lägga vantarna på det, men låt oss dra en liten summering över vad som hänt i animen, då spelet följer det exakt.

Är det något jag verkligen gillar så är det hur snyggt spelet är.

Den unge pojken Tanjiro lever i skogarna med sin familj. En dag så händer det hemska. Hans familj blir brutalt dödad av en demon, och bara hans syster Nezuko överlever attacken, dock att hon själv blivit en demon, men har lyckats behålla sin mänsklighet inom sig. Därav ger sig Tanjiro ut på en resa för att träna upp sig själv för att bli en demondräpare. På resan möter han en drös med olika figurer som den fege Zenitsu, grisbeklädde Inosuke m.m.

Jag är positivt överraskad av vad jag fick uppleva under mina timmar då jag slaktade demoner på löpande band. Man kastas inte direkt in i stridens hetta eller i intensiva berättelse-moment. Utan här tas allting en sak i sänder så att alla kan hänga med. Ni som kanske inte är en hejare på anime eller varken hört talats om Demon Slayer kommer garanterat inte bli helt bortkopplade från berättelsen. Varför? Enkelt. Spelet följer animen/mangan i punkt och pricka.

Dock så är det inte mycket spänning i spelet. Det mesta hänger på utforskning. Du springer runt med din karaktär mot ditt nästa mål. Men det finns fighting så oroa er inte. Du slåss mot demoner och beroende på vad för slags fiende man möter så kan man få enorma rewards samt bakgrundshistorier till andra karaktärer.

Nezuko i all ära, men det är något med Shinobu's karaktär som tilltalar mig.

Stridssystemet är inget djupt eller avancerat som Mortal Kombats knappmosande system. Men det är roligt och kaosartat, för att inte tala om snyggt som satan samt så känner man sig ändå riktigt mäktig att få slakta sönder motståndare. Det är också ett stort plus att man kan köra både lokalt och online. Du kan också låsa upp riktigt fräscha och coola stridsanimationer, som t.ex Tanjiros Water Breathing.

Vad gäller grafikmässigt så är det som sagt snyggt. Riktigt snyggt. Trots att områdena är begränsade när man utforskar eller när man slåss. Jag kunde nästan känna hur jag fick en värsta art-gasm när allt från skogarna till stadsmiljöer kom upp på TV-skärmen. På PS5:an är det vrålsnyggt. Det inger mig en känsla att jag faktiskt kollar på en anime, och röstskådespelarna bidrar enormt till min upplevelse.

Så mitt slutresultat i det hela är att Hinokami Chronicles är ett roligt, lättsmält fightingspel som bygger på story-telling och world-building. Är du ett fan av animen så ska du nog slänga hit ett öga, för detta är något anime-fans borde skaffa. Men på the down-side så är det att för ett så begränsat spel så är priset måne högt. Vill ni andra som inte ser anime testa detta så bör ni vänta på rean. Men om ni inte räds för färgglada fighting-moment med bra berättelse så ska jag inte hindra er.