Xbox Game Pass - Oktober 2021 - Part 2

Då var det dags för andra halvan av oktober månads släpp till Xbox Game Pass! Återigen dags för first party-släpp, denna gången är det Age of Empires IV som har release den 28:e. Release rakt in på Game Pass får också Into the Pit som släpps redan idag, Echo Generation ett par dagar senare och Bassmaster Fishing 2022 den 28:e.

Utöver det så får vi se Outriders, som funnits på konsolpasset sedan launch, komma till PC och Backbone (som redan finns på PC-passet) landa på konsol. Lite annat trevligt såsom Everspace 2 som kommer till Game Preview (Early Access) på PC, Forgotten City, Alan Wake's American Nightmare med mera kommer också under de närmsta veckorna.

Cloudspelare får en ny laddning spel som stödjer touch-kontroller på mobil: Art of Rally, Boyfriend Dungeon, Crown Trick, Curse of the Dead Gods, Gears Tactics, Lethal League Blaze, Signs of the Sojourner, The Ascent, Train Sim World 2, Yakuza 0, Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2 och Yakuza 6: The Song of Life.

Vill ni kolla in vad som kommit tidigare i månaden så hittar ni den tråden här: Xbox Game Pass - Oktober 2021 - Part 1

Nya titlar:

Into the Pit (19 okt, konsol+PC+cloud)

Outriders (19 okt, PC)

Dragon Ball FighterZ (21 okt, konsol+cloud)

Echo Generation (21 okt, konsol+PC+cloud)

Everspace 2 (21 okt, Game Preview PC)

Age of Empires IV (28 okt, PC)

Alan Wake's American Nightmare (28 okt, konsol+PC)

Backbone (28 okt, konsol)

Bassmaster Fishing 2022 (28 okt, konsol+PC+cloud)

Nongunz: Doppelganger Edition (28 okt, konsol+PC+cloud)

The Forgotten City (28 okt, konsol+PC+cloud)

Som vanligt så lämnar några spel tjänsten, för den här gången. Den 31 okt: Carto, Celeste, Comanche, Eastshade, Five Nights at Freddys, Knights&bikes, Unruly Heroes.

