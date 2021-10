Det är kanske nyttigt för mig att få vänta.

När jag tänker tillbaka till 2016 och NES Classic Mini släpptes för första gången så bokade vi den konsolen typ en vecka efter att den hade avslöjats.

Jag ville verkligen ha den och drömde om att få spela gamla klassiska NES spel igen med en vanlig NES handkontroll, precis som jag gjorde som barn. Men det var en vecka försent att boka den, så jag fick ingen konsol när den släpptes.

Jag visste att det skulle komma in fler konsoler men det var ändå jobbigt att behöva vänta. Sen i januari 2017 så tar butiken bort min förhandsbokning och jag kände ”Va?” så jag kontaktade butiken om det och de bad om ursäkt och sade att något måste ha blivit fel och lade tillbaka bokningen åt mig plus att jag fick 100 kr i rabattkod hos de.

Sen i mars 2017 så fick jag äntligen min NES Classic Mini efter fyra månaders extra väntan.

Det som jag vill säga med denna bloggen är att jag märkte att det kanske är nyttigt för mig att få vänta ibland. Det är tråkigt i längden, framförallt nu för tiden när man kan se på internet alla de som redan har fått det som jag själv väntar på.

Nu när Nintendo ser till att man enbart kan köpa deras handkontroller för Nintendo Switch Online från My Nintendo Store, en butik som finns på flera ställen i världen, även i ett flertal länder här i Europa. Men tyvärr finns det inte i Sverige.

Så jag får helt enkelt vänta när man har fått pengar och se när handkontrollen kommit in i butik så att jag kan köpa den. Det blir också en väntan men lite jobbigare när jag själv måste hålla koll, därför tycker jag bättre om att boka och sedan vänta tills det kommit in i butik utan att behöva göra något mer.

Men som sagt så är det väl bra att få vänta med för det heter ju att den som väntar på något gott väntar aldrig för länge.