CS: Majoren, nu är den äntligen här!

Inledning

Då har det äntligen blivit dags för en CS:GO major. För första gången sedan Berlin i augusti-september 2019 då underteckand var på plats i Mercedes Benz Arena och såg Astralis vinna sin tredje raka Major. Mästerskapet går den här gången av stapeln i Sverige 26/10 - 7/11 och kommer spelas på LAN i annexet arena (26/10 - 2/11) med slutspel framför publik i Avicii Arena (4/11 - 7/11)). Tyvärr har vi inte många svenskar att heja på under mästerskapet, det är Ninjas in Pyjamas med sina fyra svenska spelare, hampus, REZ, Plopski och LNZ med deras svenske coach THREAT som är det enda laget att spela under svensk flagg. Utöver ninjorna har vi en svensk legend i det europeiska laget FaZe, Olofmesister, samt en svensk coach i Heroic, Xizt.

24 lag har tagit sig till majoren som antingen "Contender", "Challenger" eller "Legends". Majoren kommer spelas i tre faser där fas ett består av att åtta contenders och åtta challengers slåss om åtta platser. Fas två består av att de åtta lag från fas ett som gick vidare slås ihop med de åtta legendlagen och de spelar ett nytt gruppspel för att få fram de åtta slutspelslagen. Slutspelet är kvartsfinal, semifinal och slutligen final för att kvällen den 7de november kora laget som får åka hem $1 000 000 rikare.

Gruppspelen i fas ett och två kommer spelas med Swiss-formatet och slutspelet blir ett vanligt slutspelsträd. I gruppspelet kommer alla matcher som inte kan leda till utslagning eller avancemang att spelas som bäst av 1, och resten spelas som bäst av 3. I slutspelet är alla matcher bäst av 3.

Swiss är ett format som enkelt uttryckt går ut på att vinna tre matcher innan man förlorar tre matcher. Som lag matchas man hela tiden mot andra lag som har samma resultat, d.v.s vinner man första matchen får man 1-0 och kommer då möta ett annat lag som har 1-0, på samma sätt gäller om man förlorar och får 0-1 så möter man ett annat lag som har 0-1. Slutspelet spelas i arenan 4-7 november framför publik och det är åtta lag som går dit.

Kort om tre intressanta Lag

Jag tänkte hålla det relativt kort, dels för att våra svenska ninjor inte spelar förens i fas två och dels för att jag inte vill skriva en textvägg som skrämmer bort alla de oinvigda. Jag går in lite närmare på tre lag samt min förutsägelse vilka lag som går vidare.

FaZe

Finn "Karrigan" Andersen

Olof "Olofmeister" Kajber

Russel "twistzz" Van Dulken

Håvard "Rain" Nygaard

Helvijs "Broky" Saukants

Det går inte att lämna FaZe utanför när man ska prata om några intressanta lag. FaZe var en hårsmån från att missa Majoren, men nu när de är här är jag övertygad om att de inte kommer ge sig utan en fight. Erfarenhet är något spelarna i Faze har mycket av, tillsammans har de spelat 44 majorturneringar och har varit i alla möjliga pressade situationer, ingenting kommer komma oväntat till den här erfarna femman. Olofmeister är dessutom en av väldigt få spelare som har spelat varje Major sedan systemet infördes 2013 och endast missat slutspelet en gång.

Anförda av den danske Karrigan har FaZe hart tveksamma resultat, men så fort det är LAN så händer något med laget. Det är som FaZe online är ett lag och FaZe på LAN är ett annat lag och de går verkligen inte att räkna ut oavsett motstånd. Kan Broky träffa rätt med AWPn och Twistzz hålla sin sinnessjukt höga HS-procent är mycket redan vunnet, om sedan Rain träffar en formtopp, Karrigan ligger rätt med alla viktiga calls samt att olofmeister förbättrar sig lite grann från IEM Fall EU så kan FaZe gå långt.

Astralis

Lukas "gla1ve" Rossander

Emil "Magisk" Reif

Peter "dupreeh" Rasmussen

Andreas "Xyp9x" Højsleth

Phillip "Lucky" Ewald

Astralis har dominerat på Majorscenen och vunnit de tre senaste Majortitlarna. En stor förändring sedan senaste vinsten är däremot att storstjärnan device har lämnat för det svenska laget Ninjas in Pyjamas. I hans ställe har Astralis dribblat runt med flera olika startfemmor och haft en del blandade resultat. Valet har nu landat på den unge Lucky att axla rollen som AWP-spelare.

Gla1ve som brukar leda Astralis har varit borta från laget en tid p.g.a. personliga anledningar, bl.a. för att han blivit pappa. I hans frånvaro har Magisk klivit fram och tagit på sig ledarrollen, men nu när Gla1ve är tillbaka är det lite oklart vem som kommer leda laget. Gissningsvis blir det en blandning och det återstår att se om det är ett bra val.

Det finns helt klart en oro kring Astralis form, men danskarna brukar vara som bäst när det gäller så trots att de är i princip en outsider den här Majoren så blir jag inte förvånad om Gla1ve och gänget går långt i turneringen.

ENCE

Marco "Snappi" Pfeiffer

Joonas "doto" Forss

Paweł "dycha" Dycha

Olek "hades" Miskiewicz

Lotan "Spinx" Giladi

Laget som tidigare spelade under finsk flagg har nu blivit ett europeiskt lag med fyra olika nationaliteter där doto är den enda kvarvarande finnen. ENCE sågs länge som uträknade från Majoren, med katastrofala resultat som började i samband med att de gjorde sig av med den finske in-game-leadern aleksib. På senaste har däremot ENCE sett glödheta ut och en väldigt imponerade turnering i IEM Fall i början på månaden gjorde att de tog sig till Majoren. ENCE förlorade endast en match på sin väg till finalen där det tog stopp mot våra svenska ninjor.

Anförda av den danske snappi ser laget bättre ut än på länge och kan de unga hs-maskinerna dycha, spinx och doto hålla formen uppe och hades fortsätter utvecklas med AWPn kommer de blir svårslagna. Frågan är bara om bristen på erfarenhet på flera spelare kan bli ett problem, det är bara snappi som tidigare har spelat på LAN.

Fas 1: 26/10 - 29/10

På tisdag klockan 10.00 drar första matcherna igång och sedan är det full fart fram till cirka 20.00 (om det inte blir förseningar). Swiss spelas i fem omgångar och omgång ett och två kommer spelas på tisdag, omgång tre på onsdag, omgång fyra på torsdag och sedan den sista omgången på fredag.

Eftersom Swiss är ett format där matcherna i kommande omgång inte är klara förens föregående omgång är helt klar är det i nuläget endast omgång ett som matcherna är bestämda.

10.00 Astralis - Copenhagen Flames

10.00 Spirit - FaZe

11.15 ENCE - Godsent

11.15 PaiN - Virtus.Pro

12.30 BIG - Entropiq

12.30 Movistar Riders - Renegades

13.45 Heroic - TYLOO

13.45 MOUZ - Sharks

Alla matcher kommer streamas på både Twitch och Youtube. På Youtube kommer det gå att streama i 4k. Jag har lite svårt att lokalisera PGLs huvudkanal på Youtube samt om de har någon sekundär Twitchkanal så får komplettera med det senare, har ni bättre koll än mig så är jag tacksam om ni postar i tråden så uppdaterar jag första inlägget.

https://www.twitch.tv/pgl

*Youtubelänk*?

Förutsägelsen

Det är alltid lite kul att sticka ut hakan och göra en förutsägelse, antingen får man visa sina grymma kunskaper eller så får man ta dumstruten och ställa sig i hörnet. Oavsett vilket, här kommer min förutsägelse om vilka 8 lag som går vidare från fas 1.

FaZe - Erfarenheten och taggningen att spela på LAN fäller avgörandet

Astralis - Danskarna är för bra för att klanta sig i fas 1

ENCE - Trots bristande LAN-erfarenhet är formen så bra att det borde hålla.

GODSENT - De brasilianska uppstickarna har gått bra på senaste och kan va bra på riktigt.

Heroic - Trots all skit runt laget borde cadian & company kunna kan ta sig samman och ta sig vidare från fas 1

MOUZ - Ropz kommer inte acceptera att åka ur i fas 1, tveksam form men ska klara av det ändå.

Movistar Riders - Imponerade rejält i IEM Fall och spelade på topp. Kan de sätta spansk CS på kartan? Jag tror det.

Virtus.pro - Trots sent spelarbyte och lite tveksamma insatser på senaste borde Virtus.pro reda ut det här fas 1 gruppspelet.

Övrig läsning

HLTV.org har storsatsat inför den här majoren och det finns videoklipp och artiklar i massor att läsa. De har en sida som de kallar "Major coverage hub" där du kan hitta alla nödvändig information. En kanonbra sida och det är massor med bra innehåll där.

https://www.hltv.org/news/32585/pgl-major-stockholm-coverage-...

Liquipedia har som vanligt en bra sida om turneringen som innehåller tonvis med bra information.

https://liquipedia.net/counterstrike/PGL/2021/Stockholm

Skamlös reklam för mig själv

För egen del har jag för några år sedan skrivit en guide om hur man följer en CS:GO match (den första CS:GO-artikeln jag publicerade på FZ) . HUDen ser lite annorlunda ut idag än då, men det är en bra guide för grundläggande förståelse. Är det sedan några frågor angående format, lag, regler eller vad som helst gällande CS:GO så tveka inte att fråga här i tråden. Det finns inga dumma frågor och frågar man ingenting får man ingenting veta.

https://www.fz.se/forum/trad/433970-guide-grundlaggande-for-a...

Nu kör vi! GL HF!