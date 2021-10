HBO Max - Lansering 26/10

Imorgon försvinner HBO Nordic och HBO Max lanseras i Sverige. Det innebär bl.a.:

Priset sänks från 109:-/månad till 89:-/månad eller 699:- per år

Utbudet utökas (som jag förstår det finns det inte listat exakt vad som kommer tillkomma)

Biofilmer från Warner Bros (t.ex. Dune) kommer finnas tillgängliga på tjänsten 45 dagar efter svensk biopremiär.

Moviezine har summerat det som avslöjats än så länge:

https://www.moviezine.se/nyheter/filmerna-och-serierna-pa-sve...

Nya filmpremiärer

"Dune"

"Godzilla vs Kong"

"Mortal Kombat"

"Space Jam: A New Legacy"

"The Batman" (2022)

"The Matrix Resurrections" (2022)

"The Suicide Squad"

"Tom & Jerry"

+mycket mer, kika in på länken ovan.

Mer information från HBO:

https://www.hbomax.com/se/sv

"HBO Max är en helt ny streamingtjänst med det bästa från Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network och mycket mer - samlat på samma plats för allra första gången. HBO Max lanseras i Sverige den 26 oktober 2021."

Har ni andra HBO Nordic idag och vad tror ni om nya HBO Max?

Kan vi hjälpas åt att hitta guldkornen som göms inom den nya tjänsten? Bara posta dina tips i tråden.