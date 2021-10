Fuskar eller fuskade ni i era spel?

Som barn/ungdom fuskade jag i princip alltid i single player-spel. Ofta fuskade jag innan jag ens behövde. Steg 1 i att starta Wolf3D var att se till att man hade max med ammo och alla vapen. Minns att min far klagade på att man missar spelidén när man gör så, vilket är något jag själv känner igen. Doom 2016 om man hade oändligt med ammo är ett helt annat typ av spel kan jag tänka mig.

Men spel var ju generelllt rätt svåra förr så att som 10åring försöka klara alla spel var osannolikt också. Var också ofta en brist i möjigheter att spara så det var inte onormalt att man fick starta om spel rätt ofta.

Många fusk sitter såklart kvar i minnet.

"lim" i Wolf3D

"iddqd, iddkfa" i Doom

"potofgold, sally" i Warcraft (1)

"32167" i Heroes of Might and Magic (2)

Säkert fler också om jag tänker till.

Som vuxen däremot spenderar jag hellre 8 timmars nötande eller lägger ner spelet helt för det var för svårt än att fuska.