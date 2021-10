Att köpa ett spel fysiskt och två digitalt.

Köp tre spel fysiskt men du får bara ett av dessa spel. Är det rätt?

Ja, det har ju hänt förut på Nintendo Switch och det händer igen.

När Spyro trilogin släpptes till Nintendo Switch så talades det om att man bara fick det första Spyro fysiskt när man köpte trilogin och de andra två spelen fick man ladda ner till sin Switch. Nu händer det igen med Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition.

Det har uppmärksammats att när man jämför denna trilogins förpackning så skiljer sig Switch versionen sig med de till Playstation och Xbox, för på Switch versionen står det att det är nedladdningsbart material och att man ska läsa mer på baksidan, precis som det brukar stå när inte hela spelet följer med.

Så troligtvis får Switch ägarna endast Grand Theft Auto III: The Definitive Edition fysiskt medan man får ladda ner Vice City: The Definitive Edition och San Andreas: The Definitive Edition gratis till sin konsol.

Men hur blir det när man har laddat ner dessa spelen en gång, kommer det endast vara GTA III på den kassetten om man exempelvis lånar ut det till en kompis? Eller kommer det gå att ladda ner de andra två spelen fler gånger?

Om det är det sist nämnda så måste det finnas en spärr som gör så att man måste ha kassetten i för att kunna spela dessa spel som man laddat ner.

Men hur som helst, en vacker dag så kommer det bara finnas ett spel kvar på dessa kassetter där de gör så. Förstår ju att det har att göra med att de vill spara utrymme på kassetterna men det är ju ändå inte kul att köpa tre spel som det en dag bara kommer finnas ett spelbart spel kvar på.

Då kan man ju istället fundera över vad som är mest värt, att köpa ett spel fysiskt plus två digitalt eller köpa alla tre digitalt.